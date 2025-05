Roland-Garros: Niederlage gegen Nummer 167 der Welt! Tsitsipas sensationell draußen

Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde der French Open völlig überraschend ausgeschieden. Der Grieche unterlag Matteo Gigante, derzeit Nummer 167 im Ranking, in vier Sätzen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 19:42 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist bei den French Open sensationell in Runde zwei ausgeschieden

Obwohl Stefanos Tsitsipas in Paris dieses Jahr definitiv nicht zu den großen Titelanwärtern zählte, war er im Duell mit dem Italiener haushoher Favorit. Der 23-jährige Römer, der erst sein zweites Grand Slam-Turnier spielt, hat ein Career High von Rang 132 vorzuweisen und steht derzeit sogar 35 Ränge hinter seiner besten Platzierung.

Gegen den völlig verunsicherten Tsitsipas lieferte Gigante jedoch wohl das Spiel seines Lebens und setzte sich am Ende völlig verdient mit 6:4, 5:7, 6:2 und 6:4 durch.

Für den Griechen, der in der ATP-Weltrangliste mittlerweile nur mehr auf Platz 20 gelistet wird, war es der nächste herbe Rückschlag, nachdem es in den letzten Monaten (beziehungsweise sogar in den letzten Jahren) ohnehin nicht nach Wunsch gelaufen war.

Gigante trifft wird Runde drei auf Ben Shelton treffen, der am Mittwoch spielfrei hatte, da sein Gegner Hugo Gaston gar nicht erst antreten konnte. Dass der beherzte Italiener in Roland-Garros noch eine weitere Sensation in petto hat, ist definitiv nicht ausgeschlossen.

