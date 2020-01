Achtefinal-Kracher am Montag Thiem gegen Monfils

Dominic Thiem zeigte am Samstag bei den Australian Open erneut seine beste Leistung. Der Österreicher setzte sich in Runde drei gegen den Amerikaner Taylor Fritz in vier Sätzen mit 6:2 6:4 6:7 und 6:4 durch und trifft im Achtelfinale am Montag auf die Französische Stimmungskanone Gael Monfils. Fritz hatte nach einem Fünf-Satz-Krimi gegen den Südafrikaner Kevin Anderson in Runde zwei sicherlich keinen vollen Tank, kann mit seiner Leistung aber dennoch mehr als zufrieden sein.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 25.01.2020, 16:52 Uhr

© getty Dominic Thiem will ins Australian Open Viertelfinale

Erreicht Thiem sein erstes Viertelfinale bei den Australian Open?

Am Montag schickt sich Thiem an, sein erstes Viertelfinalticket bei den Australian Open zu buchen. Es gibt allerdings noch jemanden, der etwas dagegen hat. Die Rede ist vom Achtelfinalgegner und an Nummer zehn gesetzten Franzosen Gael Monfils, der mit einem Dreisatzsieg den Letten Ernests Gulbis aus dem Turnier nahm. Auch wenn die 'Head to Head' Statistik mit einem 5:0 für den Österreicher bisher eine klare Sprache spricht, hat ein Grand-Slam Achtelfinale stets seine eigenen Gesetze.

© (c) Getty Images Gael Monfils

Monfils mit überzeugender Leistung im Turnier

Monfils, der bisher nur einen Satz abgeben musste, zeigte auch in Runde drei erneut eine starke Leistung. Gegen Gulbis gewann der Franzose 78 Prozent seiner Punkte nach erstem Aufschlag und konnte dem Letten ganze fünf mal das Service abnehmen. Thiem ist somit vorgewarnt und tut gut daran, auch im Achtefinale sein bestes Tennis auf den Platz zu bringen.

Thiem erwartet gutes und hartes Spiel

„Auch wenn Sie auf dem Platz gegen ihn spielen, ist es schön, seine Show zu sehen", sagte Thiem über Monfils.

„Es macht immer Spaß, gegen ihn zu spielen. So ein toller Athlet. So ein toller Sportler. Wir hatten in der Vergangenheit viel Spaß und tolle Begegnungen. Ich erwarte ähnliches “, sagte Thiem. „Es wird auch eine tolle Atmosphäre sein. Er hat so starke Schläge und es gibt immer erstklassige Ballwechsel gegen ihn. Er kehrte letztes Jahr in die Top 10 zurück und spielte auch zu Beginn dieses Jahres großartig.

Ich erwarte eine harte Begegnung. Aber die zweite Woche eines Slams ist immer etwas Besonderes. Jeder Gegner spielt herausragendes Tennis. Es wird ein sehr gutes und hartes Spiel.“