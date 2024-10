Alaba: „Thiems Karriere ist einzigartig“

Vor seinem letzten Auftritt in Wien wartet auf Dominic Thiem noch eine besondere Auszeichnung – und überreicht wird ihm diese Auszeichnung auch nicht von irgendjemand. Sondern von seinem Freund David Alaba.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 09:37 Uhr

Auf den letzten Metern seiner Karriere sind die Worte für Dominic Thiem besonders warm und die Auszeichungen besonders emotional. „Es bedeutet mir unglaublich viel, es ist eine große Ehre, diesen Special Award zu bekommen. Das zeigt auch, dass ich eine gute Karriere hatte“, erklärte Thiem im Vorfeld der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala, bei der er am heutigen Donnerstag mit dem Special Award für seine herausragenden Leistungen im Tennissport ausgezeichnet wird.

David Alaba überreicht die Auszeichnung

Übergeben wird ihm der Preis von einem anderen ganz besonderen österreichischen Sportler - von David Alaba:. „Besonders freue ich mich, dass David mir die Auszeichnung überreichen wird. Er ist einer der besten Sportler, die Österreich je hervorgebracht hat, ein unfassbar netter Mensch und ein Freund von mir", so Thiem zu der Beziehung mit seinem Laudator.

Alaba, der selbst dreimal zum Sportler des Jahres gewählt wurde, aber nie persönlich an der Preisverleihung teilnehmen konnte, zeigte sich ebenfalls geehrt, dem ehemaligen US-Open-Champion die Auszeichung überreichen zu dürfen: „Es ist für mich eine besondere Ehre, Dominic den Special Award zu überreichen. Seine Karriere ist wirklich einzigartig und hat mich tief beeindruckt. Dominic ist ein Weltklasse-Athlet und hat diesen Preis mehr als verdient“, so Alaba in der Pressemitteilung zu der Veranstaltung.