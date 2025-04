UTS Nimes: Zweifach-Champion Andrey Rublev siegt zum Auftakt

Am ersten Tag des UTS-Events im französischen Nimes legte der zweifache UTS-Champion Andrey Rublev im Amphitheater einen erfolgreichen Auftakt auf die rote Asche. Auch seine Top-10-Kollegen Alex de Minaurund Casper Ruud hatten ihre Gegner im Griff.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 20:44 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ist in Nimes noch im Rennen um seinen dritten UTS-Titel.

Auf der ATP-Tour befindet sich Andrey Rublev gerade mal wieder auf einer ordentlichen Talfahrt. Nach der vermeintlichen Trendwende mit dem Titelgewinn beim 500er-Event in Dubai setzte es wieder drei Auftakt-Niederlagen am Stück. Da scheint dem Russen das Wohlfühlbecken UTS-Event gerade recht zu kommen, wo er 2023 in Frankfurt und 2024 in Oslo triumphieren konnte.

Beim von Patrick Mouratoglou veranstalteten Show-Event im französischen Nimes bekam es der 27-jährige Rublev alias „Rublo“ mit dem als „The Mountain“ titulierten Ben Shelton zu tun. Nach nur einer kurzen Schwächephase im dritten Durchgang besiegte der Russe seinen 22-jährigen Gegner aus den USA mit 18:11, 20:7, 11:14, 19:7.

Top-10-Kollegen De Minaur und Ruud ohne Satzverlust

Auch Alex de Minaur hatte schon positive Erfahrungen bei UTS-Events sammeln dürfen. So siegte der Australier 2020 in Antwerpen. In Nimes traf „The Demon“ auf den Franzosen Ugo Humbert alias „The Commander“, ließ wieder einmal seine Konstanz für sich sprechen und siegte mit 15:14, 13:12, 17:9. Auch „The Iceman“ Casper Ruud aus Norwegen ließ sich nicht vom kurzfristig für den Dänen Holger Rune eingesprungenen Alexey Popyrin aus Australien verunsichern, der seinem Nickname „The Sniper“ beim 17:13, 20:6, 16:10 für den Norweger nur phasenweise gerecht werden konnte.

Machac stoppt Publikumsliebling Monfils

Der letzte Spot wurde im monumentalen Amphitheater von Nimes zwischen „La Monf“ Gael Monfils aus Frankreich und dem Tschechen Tomas Machac ausgespielt. Dabei konnte sich der 38-jährige Monfils zwar nach Satzrückstand noch einmal zurückzaubern, musste sich aber letztlich dem konsequenten Spiel von „The Air Machete“ trotz frenetischer Unterstützung des Heimpublikums mit 10:16, 19:8, 7:19 und 10:18 beugen. Somit stehen sich im morgigen Semifinale Andrey Rublev und Alex de Minaur, sowie Casper Ruud und Tomas Machac gegenüber, gefolgt vom Endspiel zwischen den beiden Siegern.

