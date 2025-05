Papst Leo XIV. - Bleibt ihm noch Zeit zum Tennisspielen?

Papst Leo XIV. hat vermutlich aktuell andere Dinge zu tun, als passionierter Tennisspieler findet er aber hoffentlich bald wieder Zeit für sein tolles Hobby.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2025, 21:55 Uhr

Papst Leo XIV.

Denn Robert Francis Prevost, seit vorgestern bekannter als Papst Leo XIV., hat eine große Leidenschaft für den gelben Filzball. Das brachte die International Tennis Federation (ITF) zum Vorschein.

In einem Interview mit dem augustinianorder.com nach seiner Wahl zum Kardinal im Jahre 2023 hatte Robert Francis Prevost erklärt, dass er in seiner Freizeit gerne Tennis spiele und sich als “ziemlichen Amateur” betrachte. “Seit ich Peru verlassen habe, hatte ich kaum Gelegenheit zu trainieren, deshalb freue ich mich darauf, wieder auf den Platz zu gehen”, so Prevost. “Nicht, dass mir mein neuer Job bisher viel Zeit dafür gelassen hätte.” Das wird sich mit der aktuellen Beförderung wohl kaum ändern.

Das Gute für Papst Leo XIV.: In der Vatikanstadt hat er einen Tennisplatz direkt vor der Tür. Für ein munteres T-Feld-Spielchen oder ein paar lange Bälle zwischendurch. Im Zweifel wäre in Laufnähe und gegen eine geringe Gastspielgebühr wohl auch eine Partie Padel drin.

Papst Leo XIV. als Freund der gelben Filzkugel? Dem Tennisgott gefällt's wohl

Beim laufenden Turnier in Rom jedenfalls war Papst Leo XIV. schon zu sehen - auf Leinwand. Seine Wahl nämlich wurde hier unter großem Jubel verkündet.

Neben dem Tennis ist Papst Leo XIV. auch ein großer Lesefreund, er macht gerne Spaziergänge und reist an neue und unterschiedliche Orte. “Ich genieße es, mich mit Freunden zu entspannen und ein breites Spektrum an unterschiedlichen Menschen zu treffen. Unterschiedliche Menschen können unser Leben sehr bereichern.” Und wo bitte trifft man unterschiedlichere Leute als beim Tennis…

Sicher scheint: Sollte der 69-Jährige mal wieder zum Schläger greifen und ein kleines Spielchen mit Kollegen ausrichten, dürfte er den Tennisgott mehr denn je auf seiner Seite haben.