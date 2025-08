ATP Challenger Hagen: Jebens/Olivetti gewinnen Doppeltitel - Van de Zandschulp scheidet aus

Der siebte Turniertag des ATP 75er-Challengers in Hagen brachte mit dem Doppel Hendrik Jebens und Albano Olivetti die ersten Titelträger des Wochenendes hervor. Im Einzel scheiterte der topgesetzte Botic van de Zandschulp im Viertelfinale.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.08.2025, 20:33 Uhr

© Curls en Vogue Albano Olivetti und Hendrik Jebens sind die Doppelsieger des ATP Challengers in Halle.

Der topgesetzte Botic van de Zandschulp unterlag 6:7(2), 6:4, 3:6 im nachgeholten Viertelfinale gegen seinen Landsmann Guy den Ouden, der zunächst den ersten Satz für sich entscheiden konnte. Ab dem zweiten Durchgang übernahm der Topfavorit die Kontrolle in der Partie und lag nach dem Gewinn des zweiten Satzes bereits mit einem Break im dritten Durchgang vorne, konnte diesen jedoch nicht über die Ziellinie bringen.

Yannick Hanfmann beendete zunächst seine Viertelfinalpartie gegen Jan Choinski erfolgreich, um dann einige Stunden später in das Halbfinale gegen den Schweden Olle Wallin zu starten. Der 23-Jährige Wallin gewann als Qualifikant sein erstes Hauptfeldmatch bei einem Challengerturnier. Gegen den erfahrenen Hanfmann kassierte der ehemalige Collegestudent den Satzrückstand, ehe der Regen das Match für den Tag beendete.

Doppelfinale sorgte für Begeisterung auf den Rängen

Das zweite Halbfinale zwischen Guy den Ouden und Jerome Kym, der sein Viertelfinale am Vormittag gegen Junioren-French-Open-Sieger Niels McDonald gewann, konnte auf Grund der Wetterverhältnisse nicht mehr starten.

Ein Highlight erlebten die Fans am Samstagnachmittag jedoch auf dem Center Court. Der Stuttgarter Hendrik Jebens siegte mit seinem französischen Partner Albano Olivetti im Matchtiebreak gegen Vorjahressieger Bart Stevens und Partner Vasil Kirkov 6:4, 6:7(2), 10-8 und feierten den Titel gemeinsam auf einem sehr gut gefüllten Center Court.

Am Sonntagvormittag werden damit ab 11 Uhr beide Halbfinals parallel ausgetragen. Nachmittags treffen beide Finalisten dann im Endspiel um den Titel des Challengers in Hagen aufeinander. Um 13 Uhr schlagen zudem vier Legenden des TC Rot-Weiß Hagen in einem Showmatch auf. Karsten Braasch und Jens Woehrmann treffen auf Michael Kohlmann und Gregor Paul.