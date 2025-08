ATP-Masters Toronto: Zverev schlägt angeschlagenen Cerundolo - jetzt wartet der Titelverteidiger

Alexander Zverev ist mit einem 6:4, 1:0 w.o. gegen einen ab Mitte des ersten Satzes angeschlagenen Francisco Cerundolo in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen. Dort spielt er gegen Titelverteidiger Alexei Popyrin aus Australien, der gegen Holger Rune gewann.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 08:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Drei Mal hatte Alexander Zverev vor diesem abendlichen Treffen in Toronto gegen Francisco Cerundolo ein Match bestritten, und immer hatte der Argentinier den Court als Sieger verlassen. Allerdings: Bislang waren sich die beiden nur auf Sand begegnet, beim traditionsreichen 1000er in Kanada gab es nun die Hartplatz-Premiere.

Das Match begann aus Sicht der deutschen Nummer eins nicht nach Wunsch. Im vierten Spiel setzte es das erste Break für Cerundolo, der mit 3.1 in Führung ging. Aber Zverev schlug umgehend zurück, holte das Rebreak. Was Francisco Cerundolo veranlasste, nach der Physiotherapeutin zu rufen und sich eine Medical Timeout zu nehmen. Gut sah das nicht aus, was da im Bauchbereich des 26-Jährigen aus Buenos Aires veranstaltet wurde. Die Fans wollten natürlich noch mehr Tennis sehen - und begleiteten Cerundolo mit Applaus zurück auf den Court.

Alexander Zverev sah sich das relativ gelassen an, viel war seinem Gegner nicht anzumerken. Zverev holte sich jedenfalls das Break zum 5:4, sprach Cerundolo in der Wechselpause sogar noch gut zu. Und servierte nach etwas mehr als einer Dreiviertelstunde Spielzeit sicher aus.

Schon im ersten Spiel des zweiten satzes zeigte sich: Francisco Cerundolo konnte nicht mehr mit voller Streckung aufschlagen. Und gab nach dem neuerlichen Break enttäuscht auf.

Zverev gegen Popyrin mit perfekter Bilanz

Nun wartet Alexei Popyrin. Der Australier scheint in Kanada immer zur Hochform aufzulaufen. Im vergangenen Jahr holte Popyrin in Montreal völlig überraschend den Titel, jetzt steht er nach einem 4:6, 6:2 und 6:3 gegen Holger Rune schon wieder in der Runde der letzten acht. Vor allem aufgrund seines Aufschlages, der auf dem schnellen Belag von Toronto bestens funktioniert. Gegen Alexander Zverev konnte der Australier aber bislang keinen Stich machen: Zverev hat drei von drei Partien gewonnen, dabei noch keinen Satz abgegeben.

Das zweite Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte bestreiten Alex Michelsen und Karen Khachanov, die sich in der Nachmittagssession am Samstag gegen Learner Tien bzw. Casper Ruud mehr oder minder sicher behaupten konnten.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto