ATP Masters Toronto live: Alexander Zverev vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Francisco Cerundolo treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2025, 13:34 Uhr

Mit ordentlich Luft nach oben, dennoch erfolgreich ist Alexander Zverev mit Siegen gegen den Australier Adam Walton und Matteo Arnaldi aus Italien in das ATP-Masters-Turnier in Toronto gestartet. Als topgesetzter Spieler soll es für den Hamburger natürlich im besten Fall der Titel in Ontario sein.

Ernsthaft gefordert dürfte der 28-Jährige spätestens im Achtelfinale von Francisco Cerundolo werden, schließlich konnte der Argentinier bislang alle drei Partien gegen den deutschen Olympiasieger von Tokio gewinnen. Optimistisch stimmen dürfte den deutschen Davis-Cup-Spieler jedoch, dass der Vergleich nach drei Begegnungen auf der roten Asche erstmals auf dem schnelleren Hard-Court ausgetragen wird.

Zverev vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundoloi gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto