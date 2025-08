ATP-Masters Toronto: Zverev schlägt Arnaldi - jetzt wartet ein Angstgegner

Alexander Zverev ist mit einem 6:7 (5), 6:3 und 6:2 gegen Matteo Arnaldi in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen. Dort trifft er auf Francisco Cerundolo.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 04:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev in Toronto

Wenn sich Alexander Zverev und Matteo Arnaldi zu einem Wettspiel verabreden, dann folgen diese Matches offenbar einem ganz bestimmten Skript: Der erste Satz geht im Tiebreak an den Italiener, den zweiten gewinnt Zverev mit 6:3. So war es bei der bislang einzigen Begegnung in Acapulco, so verlief auch das Match in der dritten Runde von Toronto.

Dabei hätte es Alexander Zverev wahrlich nicht so spannend machen müssen: Im ersten Satz führte die Nummer eins des Turniers mit einem Break, hatte sogar die Chance auf ein weiteres zum 5:2. Arnaldi blieb stabil, ließ sich auch durch einen Mini-Break-Rückstand im Tiebreak nicht aus der Ruhe bringen.

Zverev mit drei Niederlagen gegen Cerundolo

Im zweiten Durchgang startete Zverev wieder mit einem frühen Break, diesmal brachte er dieses auch über die Distanz. Das einzige Problem schien in jener Phase die Shot Clock zu sein, die nach Ansicht von Zverev zu früh in Gang gesetzt wurde. Egal: Zverev holte sich diesen Satz, siehe oben, mit 6:3.

Würde der Favorit wie in Acapulco mit einem 6:4 den Einzug in die nächste Runde klar machen? Die Chancen auf ein weiteres frühes Break hatte Zverev jedenfalls. Im dritten Spiel des Entscheidungssatzes agierte er bei Breakball und einem Smash aber ein wenig zu vorsichtig. Arnaldi konnte sein Service zum 2:1 halten. Nicht so wenige Minuten später, als der Italiener Zverev mit einem Doppelfehler die Führung quasi schenkte. Und diesmal legte Zverev nach, uog mit dem nächsten Break auf 5:2 davon. Und servierte nach einer Spielzeit von 2:46 Stunden mit leichten Problemen aus.

Es war der 500. Matchsieg von Zverev auf der ATP-Tour. Von den aktiven Spielern haben nur Novak Djokovic, Marin Cilic, Gael Monfils und Stan Wawrinka mehr Einzelsiege gefeiert.

Im Achtelfinale wartet nun ein Mann, gegen den Alexander Zverev nicht gerne spielt, nämlich Francisco Cerundolo. Der Argentinier hat alle drei bisherigen Duelle mit Zverev für sich entscheiden können, in der laufenden Saison schlug er in Buenos Aires und Madrid zu. Das allerdings auf Sand. Auf dem offenbar schnellen Hartplatz in Toronto sollten die Vorteile indes eher auf Seiten von Alexander Zverev liegen.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto