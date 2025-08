ATP-Masters Toronto: Krawietz und Pütz im Viertelfinale gegen das Spaßdoppel

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind souverän in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen. Und bekommen es dort mit Ben Shelton und Arthur Fils zu tun.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 08:48 Uhr

© Getty Images Auch Tim Pütz und Kevin Krawietz verbreiten gute Laune

Wie hat die ATP in den sozialen Medien am späten Samstag so schön vermerkt? „Das Doppel von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen.“ Gemeint waren damit Arthur Fils und Ben Shelton, die sich mit einem 6:4 und 7:5 gegen Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin ihren Platz unter den letzten acht Paaren beim ATP-Masters-1000-Event in Toronto sichern konnten.

Dort treffen die beiden Spaßbrüder auf ein Duo, von dem Tennis-Deutschland schon lange weiß, dass dieses dringend benötigt wird: Kevin Krawietz und Tim Pütz nämlich. Eben die hatten mit Alex Michelsen und Frances Tiafoe beim 6:4 und 6:3 ebenso wenige Probleme wie zum Auftakt gegen Casper Ruud und Pedro Martinez. Was übrigens dazu geführt hat, dass sich vor allem Tim Pütz noch einmal auf den Trainingsplatz begeben wollte, um ein paar mehr Aufschläge und Feld zu hämmern. Kevin Krawietz folgte als guter Partner natürlich auf dem Fuß.

„KraPütz“ werden in das anstehende Viertelfinale wohl als Favoriten gehen, ihrer Erfahrung und der Expertise im Paarlauf geschuldet. Fils und Shelton bringen den jugendlichen Elan mit, Krawietz und Pütz die Erfahrung und Abgebrühtheit - vor allem beim Netzspiel.

Zwar werden sich die beiden Deutschen hüten, zu weit vorauszublicken. Aber im Halbfinale könnte es zum Treffen mit den frisch gekürten Wimbledonsiegern kommen. Denn Julian Cash und Lloyd Glasspool haben bislang einen ähnlich souveränen Eindruck hinterlassen wie Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Hier das Doppel-Tableau in Toronto