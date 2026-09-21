Dominic Thiem bringt neue Turnierregel zu Red Bull BassLine

Red Bull BassLine bekommt 2026 mit “Domi’s Double” ein neues taktisches Element. Beim Turnier am 23. Oktober kann jeder Spieler einmal pro Match mit einem kurzen Signal an Dominic Thiem den nächsten Ballwechsel zum Zwei-Punkte-Highlight machen. Die neue Regel soll dem Tie-Break-Turnier noch mehr Spannung und Interaktivität verleihen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 13:50 Uhr

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© Mirja Geh / Red Bull Content Pool Ein kurzes Signal an Dominic Thiem kann viel verändern

Ein Handzeichen in Richtung Dominic Thiem und der nächste Ballwechsel zählt doppelt: Wenn am Freitag, den 23. Oktober 2026, sechs ATP-Topspieler bei Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle aufschlagen, bekommt das spektakuläre Tie-Break-Turnier eine neue taktische Komponente.

Nach seinem spontanen “Comeback” am Centercourt in Wien im Vorjahr hat Österreichs US-Open-Sieger Dominic Thiem eine Idee für noch mehr Spannung und Spektakel bei Red Bull BassLine entwickelt. Die neue Regel-Adaption “Domi’s Double” gibt jedem Spieler einmal pro Match die Möglichkeit, die Wertigkeit des nächsten Ballwechsels zu verdoppeln. Das heißt: Nach vorhergehender Ansage geht es beim folgenden Ballwechsel um zwei statt nur um einen Punkt.

“Das macht Red Bull BassLine noch unberechenbarer”

Aber wo eine Chance besteht, ist natürlich auch ein Risikofaktor gegeben: Wer “Domi’s Double” aktiviert, kann dem Gegner damit ebenfalls eine besondere Chance ermöglichen. Denn die beiden Punkte gehören jenem Spieler, der den anschließenden Ballwechsel gewinnt, unabhängig davon, wer die neue Spielregel via Handsignal aktiviert hat. Gerade beim ohnehin spektakulären Turnierformat von Red Bull BassLine, bei dem fünf Punkte zum Satzgewinn reichen, kann damit ein einziger Ballwechsel den Verlauf eines Matches komplett verändern.

“Durch die neue Regel-Adaption wird es noch einmal spannender, weil ein Match auch aus einer eigentlich fast aussichtslosen Situation noch kippen kann. Selbst wenn du weit hinten bist, hast du immer noch die Chance, zurückzukommen und das Match zu drehen“, erklärt Namensgeber Dominic Thiem. ”Das macht Red Bull BassLine noch unberechenbarer – und genau das finde ich richtig cool."