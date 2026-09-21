Jannik Sinner falsch eingeschätzt? Francesca Schiavone sagt "Ja"!

Wird Jannik Sinner bei der charakterlichen Beschreibung unrecht getan? Laut Sinners Landsfrau ist dies eine klare Sache und macht daher Werbung für den Weltranglistenersten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 10:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner wird sehr oft als zurückhaltender Charakter eingestuft.

Zurückhaltend, distanziert und schwer zu durchschauen. Diese Beschreibungen dürften häufiger fallen, wenn es um die Charaktereigenschaften von Jannik Sinner geht. Der Branchenprimus gilt nicht gerade als Stimmungskanone oder Anheizer auf dem Tenniscourt. Der Erfolg spricht klar dafür, dass dies auch gar nicht notwendig ist.

Doch für die ehemalige French-Open-Siegerin Francesca Schiavone steht fest, dass ihr Landsmann falsch wahrgenommen wird. “Er ist sehr viel zugänglicher”, sagt die heute 46-Jährige über den Weltranglistenersten und führt fort: “Das kommt am TV sicherlich oft falsch rüber”. Zudem lobt Schiavone den 25-Jährigen für seine außerordentliche Disziplin.

Sinner nutzt freie Zeit für neue Eindrücke

Jannik Sinner ist selten auf größeren Events zu sehen. Während seiner Verletzungspause in diesem Sommer nutzte der fünffache Grand-Slam-Champion die freie Zeit und besuchte u.a. das Formel1-Rennen in Monza. Während des Touralltags bleibt für solche Besuche oftmals keine Zeit. Zudem sind die zusätzlichen Reisen zwischen den Turnieren eher eine weitere Belastung als Entspannung.

Francesca Schiavone erwartet daher von Jannik Sinner bei vollster Gesundheit auch keinerlei weitere Aktivitäten außerhalb des Touralltags: “Er richtet seinen kompletten nach dem Tourkalender aus und achtet auf die Regeneration und Trainigsmöglichkeiten.” Für andere Termine bleibt da im Alltag eines Tennisprofis einfach keine Zeit übrig.

In Peking will Jannik Sinner nach einer langen Verletzungspause sein Comeback feiern. Seit seinem Triumph im Endspiel von Wimbledon gegen Alexander Zverev hat der Südtiroler kein Match mehr auf der Tour bestreiten können. Beim 500er-Turnier in der chinesischen Hauptstadt steigt Sinner in zwei Wochen nun wieder in das Tourgeschäft ein und will vor Alexander Zverev die höchste Weltranglistenposition verteidigen.