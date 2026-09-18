Nur zwei Top-Ten-Siege in 2026: Alexander Zverevs kuriose Bilanz

Alexander Zverev hat 2026 zwei Majortitel geholt - und dabei die ganz große Konkurrenz gemieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 09:33 Uhr

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© Getty Images

Man kann das so oder so sehen: Wurden Alexander Zverev seine beiden Grand-Slam-Turniererfolge zu leicht gemacht - weil er weder bei den French Open, noch bei den US Open gegen die Weltbesten, also Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz, antreten musste? Klar ist: Genau die beiden standen dem Hamburger jahrelang im Weg.

Andererseits: Zverev ist in den vergangenen Jahren ein Meister der Konstanz - und hat die freie Lücke diesmal genutzt. Speziell bei den French Open hatte er die Nerven behalten und seine Favoritenrolle nach dem frühen Aus von Jannik Sinner ausgefüllt - und dem Druck standgehalten. Oder wie Boris Becker kürzlich sagte: “Er kann immer nur den Gegner schlagen, gegen den er auf dem Platz antreten muss.”

Eine kuriose Bilanz wurde dieser Tage dennoch durchgereicht. Demnach ist Zverev der Spieler mit den wenigsten Erfolgen gegen Top-10-Konkurrenz, der gleich zwei Majorerfolge in einem Jahr feiern konnte. Und das mit Abstand - wobei “sein” Jahr ja noch nicht zu Ende ist.

Zwei zu sieben lautet seine Bilanz bis dato in 2026: Nur gegen (den angeschlagenen) Taylor Fritz in Wimbledon und eben gegen Ben Shelton im US-Open-Finale war Zverev erfolgreich. Ansonsten setzte es Niederlagen gegen die Top-10-Konkurrenz: gegen Carlos Alcaraz im Halbfinale der Australian Open (obwohl Zverev zum Match servierte), gegen Jannik Sinner (gleich fünf Stück - in den Halbfinals von Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, im Finale von Madrid sowie im Endspiel von Wimbledon) und gegen Taylor Fritz (im Finale von Halle, als Zverev jedoch angeschlagen war).

Novak Djokovic und sein beeindruckendes Jahr 2015

Zverev liegt damit (mit Abstand) am Ende dieser Statistik. Vorletzter ist Mats Wilander, der 1988 drei Majorturniere gewann und im Laufe des Jahres immerhin acht Top-10-Gegner schlagen musste; ebenso wie Rafael Nadal (bei zwei Majorsiegen) in 2022 und Jimmy Connors (bei ebenfalls zwei Grand-Slam-Turniersiegen) in 1982.

Am beeindruckendsten? Spielte hingegen Novak Djokovic in seiner Saison 2015. Er holt damals ebenfalls drei Majors, musste im Laufe des Jahres jedoch 31 (!) Mal einen Gegner aus den Top 10 der Welt besiegen!