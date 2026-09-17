Sascha oder Leo, the German - wer wird deutscher Sportler des Jahres?

Ist Alexander Zverev der große Favorit auf den Titel des Sportler des Jahres in Deutschland 2026? Eigentlich gibt es nur einen „gefährlichen“ Konkurrenten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 21:19 Uhr

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© Getty Images Die beiden Favoriten auf den Titel "Sportler des Jahres 2026" in Deutschland: Alexander Zverev und Leo Neugebauer

Es ist nie zu früh, um über Auszeichnungen zum Jahresende zu spekulieren. Wie etwa jene des Sportlers oder der Sportlerin des Jahres. Elena Rybakina dürfte jene in Kasachstan sicher haben, so dort überhaupt eine derartige Wahl stattfindet. In Österreich wird sich traditionell ein Wintersportler finden - es sei denn, die Podiumsplätze von Felix Gall beim Giro und der Vuelta bekommen dann doch die Anerkennung, die sie verdienen. Wie schon 2023.

In Deutschland wiederum läuft es auf einen Zweikampf zwischen Alexander Zverev und Leo Neugebauer hinaus. Was für Philipp Raimund, Olympiasieger im Skispringen, ein bisschen schade ist. Aber da sind wir ja wieder beim alten Thema: Rand- gegen Weltsportart. Muss nicht immer eine Rolle spielen, wie 2024, als in Deutschland Ruderer Oliver Zeidler die Eher zuteil wurde.

Thiem beendet Herrschaft von Hirscher

Nun, gut: Was wirft „Leo, the German“ (so der Handle bei Instagram) in die Waagschale? Nach einem Weltmeistertitel im vergangenen Jahr holte der Sportkamerad Neugebauer vor wenigen Wochen auch in Birmingham Gold bei der Europameisterschaft. Am Ende übrigens ziemlich knapp vor Landsmann Niklas Kaul. Abend er wurde 2022 zum Sportler des Jahres ausgezeichnet, Neugebauer 2025.

Recht klarer Favorit sollte aber schon Alexander Zverev sein, der endlich die Vakanz in Sachen Grand-Slam-Titel füllen konnte. Und zwar doppelt. Bislang wurde Zverev schon einmal honoriert, 2021 war’s, als er in Tokio den Olympiasieg holte.

Im Jahr davor waren auch die österreichischen Journalisten dem Tennis zugeneigt: Denn da gewann Dominic Thiem ja die US Open. Und durchbrach damit die langjährige Herrschaft von Marcel Hirscher.