ATP Challenger Stettin: Dedura, Gentzsch und Möller marschieren weiter

Beim ATP Challenger im polnischen Stettin haben Diego Dedura, Marvin Möller und Tom Gentzsch den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Damit stehen gleich drei deutsche Spieler in der Runde der letzten 16.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 21:58 Uhr

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© Getty Images Diego Dedura

Diego Dedura musste für seinen Einzug in die zweite Runde des ATP-Challengers in Stettin nicht allzu lange auf dem Platz stehen. Der Kroate Dusan Lajovic gab beim Stand von 1:5 aus Sicht des Deutschen verletzt auf und machte damit vorzeitig den Weg für Dedura frei.

Für den deutschen Nachwuchsspieler geht es damit im Achtelfinale gegen den Schweizer Kilian Feldbausch. Dort dürfte allerdings deutlich mehr Arbeit auf Dedura warten als in seiner Auftaktpartie.

Möller überzeugt gegen Michalski

Marvin Möller löste sein Ticket für das Achtelfinale dagegen auf rein sportlichem Weg. Der Hamburger setzte sich gegen den Polen Daniel Michalski mit 6:2, 6:4 durch und ließ dabei über weite Strecken wenig Zweifel am Ausgang der Partie.

Möller trifft in der nächsten Runde auf einen prominenten Namen: Am Donnerstag wartet der Italiener Marco Cecchinato auf den Deutschen. Der ehemalige Top-20-Spieler ist sicher eine anspruchsvolle Aufgabe für Möller.

Gentzsch komplettiert deutsches Trio

Bereits gestern hatte Tom Gentzsch den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Der Deutsche bezwang in drei Sätzen den Polen Alan Wazny und trifft nun auf den Tschechen Martin Krumich. Seine Partie steht – ebenso wie jene von Dedura – bereits morgen Mittwoch auf dem Programm.

Damit haben drei deutsche Spieler weiterhin die Chance, in Stettin tief ins Turnier vorzudringen. Für die übrigen Deutschen ist das Turnier allerdings schon vorbei: Rudi Molleker, Henri Squire und Kai Wehnelt mussten sich bereits verabschieden.

Hier das Tableau in Stettin