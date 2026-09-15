Über Murcia zum Laver Cup: Carlos Alcaraz bereitet sich auf den Herbst vor

Nach seinem Comeback bei den US Open bereitet sich Carlos Alcaraz nun auf die restliche Saisonphase vor. In der spanischen Heimat legt der Weltranglistendritte den Fokus zunächst auf den Laver Cup.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 16:43 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz hofft nach seiner Verletzungspause auf einen erfolgreichen Herbst.

Nachdem sich Carlos Alcaraz bei den US Open im Viertelfinale in fünf Sätzen dem späteren Finalisten Ben Shelton geschlagen geben musste, hatte der siebenfache Grand-Slam-Sieger endlich einen Anhaltspunkt, wo er nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung steht. Die Konkurrenzfähigkeit ist defintiv wieder hergestellt, doch der Kampf um die großen Trophäen war zumindest in New York noch nicht möglich.

Der spanische Topstar zog trotz der bitteren Niederlage auch ein positives Fazit und erfreute sich in erster Linie an seiner Gesundheit. Seit April diesen Jahres musste Carlos Alcaraz zuschauen, wenn die Konkurrenten bei den großen Turnieren die wichtigen Titel unter sich ausmachten.

Alcaraz holt sich in Murcia den Feinschliff

In Murcia hat Carlos Alcaraz in dieser Woche zügig wieder das Training aufgenommen. Das ist auch notwendig, denn der Tourkalender des Spaniers ist für das restliche Jahr gut gefüllt. Die Davis-Cup-Partie seines spanischen Teams in dieser Woche lässt Alcaraz noch aus. Die Auswahl flog ohne ihren besten Spieler nach Chile, um sich für die Davis Cup Finals im November zu qualifizieren.

Am übernächsten Wochenende schlägt Alcaraz dann jedoch für das “Team Europe” beim Laver Cup in London auf. Nach der monatelangen Pause wird der 23-Jährige die dortigen Einsätze gerne mitnehmen, um Spielpraxis zu sammeln. Von London startet dann direkt ein Fliug nach Tokio. Beim dortigen 500er-Turnier hat Carlos Alcaraz den Titel zu verteidigen. Der Anspruch wird dadurch klar definiert sein: erwähnte Titelverteidigung soll bestenfalls gelingen!

Über Shanghai nach Riad

Direkt im Anschluss folgt in Shanghai das vorletzte Masters-Turnier in diesem Jahr. Doch bevor es dann zurückgeht nach Europa, wo weitere Events warten, geht es noch zu einem Zwischenstop nach Riad. Denn in der Hauptstadt Saudi-Arabien wird zum dritten Mal der Six Kings Slam ausgetragen. Carlos Alcaraz unterlag beim finanziell lukrativen Event in den letzten zwei Jahren jeweils im Endspiel gegen Jannik Sinner.

Viel Zeit bleibt in den kommenden also nicht übrig für den Trainingsplatz. Umso intensiver wird Carlos Alcaraz diese Woche mit seinem Team nutzen, um in Murcia die Erkenntnisse der US Open auszuwerten und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Vielleicht klappt es dann auch noch in diesem Jahr mit dem ersten Titel seit dem Triumph in Doha im letzten Februar.