Jetzt ist das gesamte Paar Ram und Salisbury in Rente

Vier Majors haben Rajeev Ram und Joe Salisbury miteinander gewonnen. Nun haben die beiden ihre Karrieren beendet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.09.2026, 09:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joe Salisbury und Rajeev Ram bei den US Open 2026

Kevin Krawietz und Tim Pütz hatten natürlich allergrößtes Interesse an einem „Storybook Ending“ der US Open. Allerdings nur insofern, als dass das deutsche Davis-Cup-Doppel selbst den Titel holen wollte beim womöglich letzten gemeinsamen Grand-Slam-Turnier. Das hat mit der Finalniederlage gegen Christian Harrison und Neal Skupski nicht ganz geklappt.

Global betrachtet haben „KraPütz“ aber auch Joe Salisbury und Rajeev Ram den Abschied aus dem Tenniszirkus vermasselt. Wobei schon der Einzug in die Vorschlussrunde eigentlich als großer Erfolg für Ram und Salisbury durchgehen musste. Obwohl die US Open nunmal deren Lieblingsturnier war, dreimal konnten sie in Flushing Meadows den Titel holen.

Es wird kein weiterer dazukommen.

Das war schon nach dem Ausscheiden gegen Krawietz und Pütz klar, da wurden der US-Amerikaner Ram und sein britischer Partner freundlich auf dem Court verabschiedet. Ram verkündete stante pede sein Karriere-Ende, Salisbury zog nun ein paar Tage später nach. 17 Titel hat Salisbury insgesamt gewinnen können, 14 davon mit Ram, neben den drei bei den US Open gab es 2020 auch das Championat bei den Australian Open zu feiern.

Und Joe Salisbury ist auch einer derjenigen gewesen, die über den Umweg des College in den professionellen Tennissport gekommen ist. Das wiederum verbindet ihn mit Tim Pütz - dessen Karriere sich ja auch auf der Zielgeraden befindet.