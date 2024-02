UTS Oslo: Rublev holt sich ungeschlagen den Titel gegen De Minaur

Ohne sich eine Blöße im Turnier zu geben siegte Andrey Rublev im Finale in Oslo gegen den Australier Alex de Minaur mit 3:1 und feierte nach dem letztjährigen Triumph in Frankfurt seinen zweiten Sieg bei einem UTS-Event.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 17:17 Uhr

© UTS Tour Verdient holte sich Andrey Rublev ohne Machtverlust den UTS-Titel in Oslo.

Im ersten Halbfinale freuten sich die Zuschauer auf den nächsten Heimauftritt des Lokalmatadors Casper Ruud, der all seine drei Vorrunden-Partien für sich entscheiden konnte und auf Alex de Minaur alias „The Demon“ traf. Der Australier zeigte von Beginn an eine fast fehlerfreie Leistung gegen den Osloer und stellte in allen drei Durchgängen die Weichen früh auf den Satzgewinn. Auch den jeweiligen Joker des „Ice Man“ zur Verdreifachung des nächstgespielten Punktes konnte der 24-jährige jeweils abwehren und schaffte mit 15:9, 17:9 und 14:10 den glatten 3:0-Einzug ins Endspiel.

Auch Andrey „Rublo“ Rublev konnte wie Ruud all drei Vorrunden-Matches siegreich gestalten und traf in der Runde der letzten Vier auf den Kasachen Alexander Bublik. Dort knüpfte der Russe nahtlos an seine bislang in Oslo gezeigten Leistungen an und überließ „The Bublik Enemy“ beim 25:11, 25:12, 26:11-Erfolg ebenfalls keines der 8-minütigen Viertel.

Nach den beiden glatten Halbfinals bekamen die Zuschauer ein lange Zeit spannendes und packendes Endspiel zu sehen. Nachdem sich De Minaur den ersten Abschnitt sichern konnte, schlug der 26-jährige Rublev zurück und konnte sich die beiden nächsten Viertel sichern. Danach dominierte der Weltranglisten-5. die Partie und siegte mit 14:16, 17:10,16:13, 20:12.

Nach dem Erfolg in Frankfurt in der letzten Saison schaffte Rublev seinen zweiten Titel bei der von Patrick Mouratoglou ins Leben gerufenen Show-Serie. Abseits des Spektakels auf dem Court machte das Event in Oslo auch Schlagzeilen mit der mysteriösen Disqualifikation von Gael Monfils und der krankheitsbedingten Absage der beiden Top-Spieler Dominic Thiem und Holger Rune nach dem ersten Spieltag.

Hier die Ergebnisse des UTS Oslo