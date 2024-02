UTS: Gael Monfils äußert sich zu Rausschmiss

Gael Monfils hat sich bei X zu seiner Disqualifikation beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo geäußert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 05:58 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat sich zu seinem UTS-Rausschmiss geäußert

Auch wenn es beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo unterhaltsamen Sport gibt, wird diese Veranstaltung aller Wahrscheinlichkeit nach wegen des Rausschmisses von Gael Monfils in Erinnerung bleiben. Monfils wurde am Freitag in aller Freundschaft verabschiedet, nachdem sich der Supervisor bei einer "spielerischen Interaktion" in der Kabine verletzt hatte. Es gäbe kein böses Blut, man freue sich auf die nächsten Auftritte von Monfils im Rahmen der von Patrick Mouratoglou initiierten Turnierserie.

Nun hat sich Gael Monfils beim Kurznachrichtendiesnt X selbst zu Wort gemeldet. Und die "offizielle" Version mit seinen Worten mehr oder minder bestätigt.

"Wie schon in der Aussendung des UTS beschrieben, gab es von meiner Seite nichts Bösartiges oder Negatives", schreibt Monfils also. "Dennoch: Während iwr in der Kabine herumgealbert haben, hat sich Stephane unglücklicherweise verletzt. Es war niemals meine Absicht, Stephane Schaden zuzufügen oder ihn zu verletzen. Stephane weiß das dankenswerterweise. Leute, die mich kennen, wissen, dass so etwas gegen meine Natur ist."

Und weiter: "Stephane und ich haben die Hände geschüttelt und es gut sein lassen. Die Disqualifikation sieht so aus, als hätte es ein Problem oder eine Auseinandersetzung gegeben, die es in Wirklichkeit nicht gab. Es war ein Unfall und nicht mehr.