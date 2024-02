Ultimate Tennis Showdown: Gael Monfils nach Verletzung von Supervisor disqualifiziert!

Gael Monfils muss beim restlichen Ultimate Tennis Showdown (UTS) in Oslo zuschauen: Er wurde nach einem "spielerischen Austausch" mit dem Supervisor von der Fortsetzung ausgeschlossen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.02.2024, 14:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Lang wird die Zwangspause von Gael Monfils nicht mehr dauern

Diese Meldung überraschte dann doch: Gael Monfils ist beim Ultimate Tennis Showdown disqualifiziert worden - also von einem Einladungsturnier. Und so recht wusste am Freitagabend noch niemand, warum dem so war.

Monfils hatte sein Match gegen Alex de Minaur in drei Sätzen verloren; für das abendlich angesetzte zweite Spiel wurde er durch Landsmann Benoit Paire ersetzt.

"Gael hat die Disqualifikation akzeptiert"

Am Samstag nun gab die Pressestelle des UTS ein Update: ein "playful exchange", also ein "spielerischer Austausch" zwischen Monfils und Supervisor Stephane Apostolou habe in einer kleinen Verletzung von Apostolou geendet.

Zwar sei man vonseiten der UTS "zu 100 Prozent überzeugt", dass kein böser Wille von Monfils im Spiel gewesen sei. Da es sich dennoch um eine Verletzung eines Offiziellen durch einen Spieler handele, sei man gezwungen gewesen, Monfils zu disqualifizieren. "Gael hat die Disqualifikation akzeptiert, er und der Supervisor sind in freundschaftlichem Einvernehmen auseinandergegangen", heißt es weiter.

Man freue sich zudem auf Monfils' nächste Teilnahme.

Den Platz von Monfils nahm unterdessen Landsmann Lucas Pouille alias "The French Flair" ein.

Monfils-Disqualifikation lässt Fragen offen

Was nun daraus machen? Man weiß es nicht. Zumal der UTS offenbar um keinen "Code of Conduct" verfügt.

Das Turnier an sich läuft indes weiter.

Heute treffen aufeinander: Andrey Rublev ("Rublo") und Alex de Minaur ("The Demon"), Casper Ruud ("The Iceman") und Alexander Bublik ("The Bublik Enemy"), Minaur und Benoit Paire ("The Rebel"), Ruud und Dominic Thiem ("Thieminho"), Holger Rune ("The Viking") und Bublik sowie Rublev und Lucas Pouille ("The French Flair").

Nach Tag ein führt Rune die Gruppe A vor Bublik an; Thiem liegt nach seinen zwei Niederlagen am Freitag auf dem letzten Platz. In Gruppe B führt Paire vor Rublev.

Hier die Ergebnisse vom UTS Oslo

Mehr Videos vom UTS findet ihr hier!