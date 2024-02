UTS Oslo: Thiem unterliegt zweimal nach kämpferischer Leistung

Mit einer 0:2-Bilanz ist Dominic Thiem beim UTS-Showturnier in Oslo gestartet und hat nach den Niederlagen gegen Holger Rune und Alexander Bublik nur noch geringe Chancen auf den Aufstieg ins Halbfinale

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 21:03 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat beim UTS-Event in Oslo nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg ins Halbfinale.

Großen Kampfgeist zeigte der 30-jährige Dominic Thiem in seiner ersten Partie. Als „Thieminho“ traf der Lichtenwörther auf den Dänen Holger Rune, der mit dem Pseudonym „The Viking“ am Start ist. Bei den in 8-minütigen Vierteln angesetzten Abschnitten konnte der Lichtenwörther jeweils nach Rückstand zurückkehren und mit dem Stand von 2:2 das „Sudden Death“ erzwingen. Dort erspielte sich der ehemalige US-Open-Champion mit einem herausragenden Volley-Stopp den Matchball, musste sich aber nach zwei abgegebenen Punkten in Folge seinem 20-jährigen Gegner denkbar knapp mit 8:16, 14:11, 10:13, 13:11 und 1:2 geschlagen geben. Den Ballwechsel des Tages konnte jedoch der ehemalige Weltranglisten-3. für sich verbuchen. Mit 36 Schlägen beendete er die längste Rallye in der bisherigen UTS-Historie mit einem glänzenden Rückhand-Passierball.

In seiner zweiten Partie traf Thiem auf Alexander Bublik, der als „The Bublik Enemy“ zu Werke geht. Nachdem der Niederösterreicher die ersten beiden Abschnitte knapp abgeben musste, kehrte er mit einem gewonnenen Viertel zurück in die Begegnung. Im dritten Durchgang boten beide Spieler spektakuläre Ballwechsel. Dennoch musste sich Thiem trotz seiner gezeigten Spielfreude äußerst knapp mit 13:16, 14:17, 17:16, 12:13 beugen.

In der letzten Begegnung des Tages in der Thiem-Gruppe steht das heiß erwartete „Battle of the North“ auf dem Programm. Dort trifft „The Viking“ Holger Rune auf seinen norwegischen Widersacher Casper Ruud alias „The Ice Man“, der morgen Dominic Thiem in dessen letztem Grupenspiel gegenüberstehen wird.

Rublev und De Minaur halten französische Routiniers in Schach

Glatte Ergebnisse gab es in den ersten beiden Partien in der Parallel-Gruppe. Während Andrey „Rublo“ Rublev aus Russland den französischen Exzentriker Benoit „The Rebel“ Paire mit einem glatten 3:0 von der Platte schickte, setzte sich der Australier Alex „The Demon“ De Minaur mit 3:0 gegen Gael „La Monf“ Monfils durch.

Hier die Ergebnisse vom UTS Oslo