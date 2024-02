UTS Oslo: Dominic Thiem arbeitet Bucket List ab

Dominic Thiem wird an diesem Wochenende beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo starten. Und hat in der norwegischen Hauptstadt das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.02.2024, 07:51 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Holmenkollen in Oslo

Wer die Dokumentation „Der Thiem-Spirit“ bei ServusTV gesehen hat, der weiß: Um ein Haar hätte Dominic Thiem nicht die Laufbahn eines Tennis-Profis angestrebt, sondern wäre Skispringer geworden. Das wäre aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen möglicherweise nicht die ideale Wahl gewesen (Thiem misst offiziell 185 Zentimeter bei 79 Kilogramm Körpergewicht - Stefan Kraft, Österreichs Bester im Skisprung, 170 cm bei 59 kg), aber wo ein Wille, da zumeist auch ein Weg.

Die alte Leidenschaft ist aber geblieben. Und also hat Dominic Thiem dem Holmenkollen in Oslos einen Besuch abgestattet, einer der legendären Schanzen im Wintersport überhaupt. Aktiv wird Thiem nach dem erfolgreichen Trip zum Davis Cup nach Limerick aber selbstredend auf dem Tennisplatz werden: Die nächste Ausgabe des Ultimate Tennis Showdowns steht an.

Thiem gegen Ruud, Rune und Bublik

Das Showformat, ins Leben gerufen von Patrick Mouratoglou, hat wie immer eine interessante Besetzung zu bieten. Thiem, der als „Thieminho“ firmiert wird in Gruppe A auf Alexander Bublik („The Bublik Enemy“), Lokalmatador Casper Ruud („The Ice Man“) und den nach seinem frühzeitigen Ausstieg in Montpellier wundergeheilten Holger Rune („The Viking“) treffen. In Gruppe B duellieren sich Gael Monfils („La Monf“), Alex de Minaur („The Demon“), Andrey Rublev („Rublo“) und Benoit Paire („The Rebel“).

Gespielt wird auf Zeit, ohne zweiten Aufschlag und mit ein paar anderen Gimmicks, die den Fans ein kurzweiliges Spektakel bieten sollen. Und Dominic Thiem ist der richtige Mann dafür: Im vergangenen Jahr hat sich der mittlerweile 30-Jährige als einziger der bei den Erste Bank Open in Wien befragten Spieler (Alexander Zverev, Gael Monfils, Daniil Medvedev, Andrey Rublev) offen dafür gezeigt, auch bei regulären Turnieren etwas am Regelwerk zu schrauben.