Das ging schnell! Rune feiert Comeback in Oslo

Keine lange Pause für den Weltranglistensiebten! Der junge Rune schlägt dieses Wochenende schon wieder bei dem UTS-Event in Oslo auf. Und das obowhl er letztes Wochenende erst eine Unterarmverletzung erlitt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 08:17 Uhr

© Getty Images

Holger Rune schlug letztes Wochenende im Halbfinale in Montpellier auf und musste im zweiten Satz gegen Borna Coric aufgeben. Allerdings scheint es dem 20-jährigen Dänen schon wieder deutlich besser zu gehen, so dass er dem UTS-Turnier in Oslo eine Zusage erteilte. Ob Rune wieder komplett fit ist, sei dahingestellt. Glücklicherweise geht das Turnier nur drei Tage, vom 09.02 bis zum 11.02. Rune wird sich also hoffentlich nicht überstrapazieren.

Neben Rune werden auch weitere Stars der ATP-Tour vertreten sein. Andrey Rublev, der Australier Alex De Minaur, Casper Ruud, Alexander Bublik, Dominic Thiem, Gael Monfils und Benoit Paire vervollständigen das Aufgebot für das Event.

Gegründet wurde die UTS-Reihe als Reaktion auf die Unterbrechung der Tennissaison aufgrund der Covid-19 Pandemie. Die Turnierreihe gehört also nicht zu der offiziellen ATP-Tour und soll vor allem durch kurze Seitenwechsel und Matches junges Publikum begeistern.