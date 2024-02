ATP Montpellier: Rune muss aufgeben, Coric im Endspiel gegen Bublik

Borna Coric und Alexander Bublik bestreiten morgen das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2024, 21:04 Uhr

© Getty Images Borna Coric steht in Montpellier im Endspiel

Der nächste Auftritt von Alexander Bublik in Montpellier und erneut musste der Champion von 2022 nach verlorenem ersten Satz ein Comeback starten. Diesmal gegen Félix Auger-Aliassime, der sich am Ende mit 6:4, 4:6 und 4:6 geschlagen geben musste. Für Bublik könnte es morgen den zweiten Titel in Montpellier geben - vor zwei Jahren hat er eben dort Alexander Zverev im Endspiel besiegt.

Gegner wird nicht der topgesetzte Holger Rune, sondern Borna Coric sein. Rune musste beim Stand von 3:6 und 1:4 aufgeben. Für beide Finalisten geht es übrigens um den vierten Titel ihrer Karriere. Coric hat seinen größten 2022 in Cincinnati gefeiert, Bublik im vergangenen Jahr in HalleWestfalen.

Das Doppel-Endspiel findet übrigens mit österreichischer Beteiligung statt: Sam Weissborn trifft dort mit Partner Albano Olivetti auf die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul.

