ATP Montpellier: Wird der Feingeist Bublik jetzt zum Kämpfer?

Alexander Bublik spielt heute im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier gegen Félix Auger-Aliassime. Dabei hätte der Kasache längst aus dem Wettbewerb sein können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2024, 06:41 Uhr

© Getty Images In Montpellier spürt sich Alexander Bublik immer ganz besonders gut

Vielleicht ist es ja der Austragungsort Montpellier mit seinen erfreulich vollen Tribünen, der auf Alexander Bublik. Hier hat der Kasache vor zwei Jahren seinen ersten Titel auf der ATP-Tour überhaupt gefeiert, im Endspiel Alexander Zverev nach allen Regeln der Tenniskunst zerlegt, mit einer Orgie an Stopps und Slicebällen an den Rand des Wahnsinns gebracht. Zwei weitere Championships sind im vergangenen Jahr dazugekommen, in HalleWestfalen auf Rasen und spät in der Saison in Stockholm.

Dazwischen gab es indes viel Leerlauf, von einem ernsthaften Angriff auf die Top Ten war und ist der 26-Jährige weit entfernt. Was für viele Beobachter den Eindruck bestätigt hat, dass Bublik, wenn er sich spürt, einer der unangenehmsten Gegner auf der ATP-Tour ist. Und an den anderen Tagen eine Hürde, die man mit gebotener Geduld und Konzentration vergleichsweise einfach meistern kann. Siehe dazu das Ausscheiden bei den Australian Open in Runde eins gegen Sumit Nagal.

Bublik in Bilanz gegen Auger-Aliassime zurück

Aber nicht in Montpellier! Denn dort zeigt Bublik gerade, dass in ihm nicht nur ein Feingeist, sondern auch ein Kämpfer steckt. Die Partie gegen Denis Shapovalov im Achtelfinale hätte er gut und gerne verlieren können, der Kanadier konnte im zweiten Satz drei Matchbälle nicht für sich nutzen. Auch gestern ging es im Duell mit Neu-Landsmann Alexander Shevchenko hin und her, Bublik ließ einfach nicht locker, und setzte sich wieder in drei Sätzen durch.

Heute geht es also gegen Félix Auger-Aliassime, der in Montpellier selbst einen kleinen Houdini-Akt hingelegt hat. Gegen Arthur Cazaux musste der Kanadier richtig tief in sich hineinhorchen, schließlich schlug der Lokalmatador schon zum Match auf. „FAA“ meisterte diese Hürde ebenso wie das Viertelfinal-Match gegen Harold Mayot. Gegen Bublik bringt Auger-Aliassime eine 2:1-Bilanz mit, zuletzt haben sich die beiden im Herbst 2022 in Basel gesehen. Bei jenem Turnier also, bei dem sich Félix ebenso sehr steigern kann wie Sascha in Montpellier.

