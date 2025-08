ATP-Masters Toronto: Viertelfinale" Shelton feiert Comeback-Sieg gegen Cobolli

Ben Shelton hat im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Toronto gegen Flavio Cobolli mit 6:4, 4:6 und 7:6 (1) gewonnen. Dabei lag der US-Amerikaner im dritten Satz schon mit einem Break zurück.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 03:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Ben Shelton ist dreistellig. Der US-Amerikaner feierte im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto seinen 100. Matchsieg auf der ATP-Tour. Aber eben der hing wirklich an einem seidenen Faden. Denn Flavio Cobolli servierte beim Stand von 5:4 im dritten Satz schon auf den Einzug in die Runde der letzten acht. Aber Shelton schaffte noch einmal ein Comeback. UNd ließ im Tiebreak nichts anbrennen.

Die Nachmittagspartien ermangelten nicht einer gewissen Spannung. Zunächst besiegte Alex de Minaur, der mit der Empfehlung des Turniersiegs aus Washington nach Toronto gekommen war, Frances Tiafoe mit 6:2, 4:6 und 6.4. Andrey Rublev wiederum profitierte beim Stand von 6:7 (3), 7:6 (2) und 3:0 von der Aufgabe von Alejandro Davidovich Fokina. Der Spanier hatte gegen de Mianur das Endspiel in Washington auf dramatische Art und Weise verloren.

De Minaur wird am Dienstag auch der nächste Gegner von Ben Shelton sein. Dieses Duell gab es auf der ATP-Tour bislang noch nicht. Rublev muss auf seinen Gegner noch warten. Der wird im letzten Achtelfinale zwischen Taylor Fritz und Jiri Lehecka ermittelt.

Turnierfavorit Alexander Zverev spielt am heutigen Montag um 19 Uhr Ortszeit gegen Alexei Popyrin. Der Australier hat im vergangenen Jahr das kanadische Masters gewonnen. Vor zwölf Monaten wurde dieses allerdings in Montreal ausgetragen.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto