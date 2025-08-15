ATP Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Ben Shelton treffen im letzten Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander. Das Match gibt es nicht vor 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 23:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev und Ben Shleton traten zuletzt in Stuttgart auf Rasen gegeneinander an.

Alexander Zverev steht ohne Satzverlust in der Runde der letzten acht Spieler. nach glatten Erfolgen gegen die US-Boys Basavareddy und Nakashima, folgte im Achtelfinale ein Sieg gegen Karen Khachanov. Der Russe musste im zweiten Satz aufgeben. Mit Ben Shelton geht es nun gegen einen weiteren US-Amerikaner, der Zverev sicherlich viel abverlangen wird.

Die Bilanz spricht für den Deutschen. Alle drei Duelle gewann Zverev bisher, der letzte Erfolg war ein knapper Sieg in zwei Tiebreaks im Halbfinale des Rasenturniers in Stuttgart.

Zverev vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und ben Shelton gibt es nicht vor 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati