Roger Federer von Nadal-Verabschiedung begeistert: "Es war perfekt!"

Am Sonntag war es also so weit: Der große Rafael Nadal wurde quasi in seinem zweiten Wohnzimmer, dem Stade Roland-Garros, verabschiedet. Die emotionale Zeremonie sorgte für so manche feuchten Augen. Auch Rafas größte Rivalen waren anwesend - und ebenso ergriffen wie der Mallorquiner selbst.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 21:04 Uhr

© Getty Images Rafael Nadals Abschied aus Roland Garros sorgte auch bei seinen Dauerrivalen für emotionale Momente

Roger Federer, der nahezu die gesamte Karriere Nadals sportlich begleitete und seine eigene Laufbahn beim Laver Cup 2022 Seite an Seite mit dem hochgeschätzten Dauerrivalen beendete, war von der Zeremonie begeistert. „Es war perfekt!", zitiert die französische "L'Equipe" den 20-fachen Grand Slam-Gewinner. Der "Maestro" kam am Ende gemeinsam mit Novak Djokovic und Andy Murray auf den Court, um den "Stier aus Manacor" zu verabschieden.

"Der bewegendste Moment für mich war, als ich auf ihn zuging, als wir das Spielfeld betraten. Es fühlte sich an, als würde dieser Moment ewig dauern, während das ganze Stadion uns zusah – es war ein eindringlicher Moment für Novak, Andy und mich", so Federer, der unumwunden zugab, dass die Verabschiedung auch für ihn sehr emotional war. „Habe ich eine Träne vergossen? Fast! Besonders als ich Rafa begrüßte, konnte ich spüren, wie tief berührt er von der Zeremonie war."

Ein spezielles Highlight der Ehrung war die Enthüllung einer Plakette, die Nadals Fußabdruck zeigt und von nun an fix den Court Philippe-Chatrier schmücken wird. Eine angemessene Geste, wie auch der 43-jährige Schweizer fand: "Ehrlich gesagt, Rafa diese Plakette für immer zu schenken – das war unglaublich“, sagte Federer. „Im Gegensatz zu ihm war ich nicht überrascht, weil ich es vorhergesehen hatte. Aber ich habe mich für ihn gefreut, als ich sah, wie emotional er war.“

Federer war jedoch nicht der einzige der „Big 4“, der von der Verabschiedung angetan war. Auch Andy Murray fand lobende Worte für die Zeremonie und würdigte gleichzeitig die unglaubliche Karriere des “King of clay”: "Was er erreicht hat, ist natürlich unglaublich, besonders hier. Ich wäre wirklich sehr überrascht, wenn dieser Rekord eines Tages gebrochen würde. Ich denke, er wird die Zeit überdauern. Ein unglaublicher Spieler, ein großartiger Typ. Es ist großartig, dass er so einen Abschied bekommen hat", so der Schotte.

Rafael Nadal beendete seine einzigartige Karriere mit historischen 14 French Open-Titeln und insgesamt 22 Grand Slam-Triumphen.