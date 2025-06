Becker lobt Alcaraz in höchsten Tönen: "Der beste Spieler aller Zeiten"

Nach dem epischen Sieg im Roland Garros-Finale gegen Jannik Sinner wurde Carlos Alcaraz mit Lobeshymnen quasi überhäuft. Boris Becker geht mit seiner Adelung des 22-jährigen Spaniers nun jedoch besonders weit.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 14:35 Uhr

© Getty Images Für Boris Becker ist Carlos Alcaraz jetzt schon der "G.O.A.T."

"Die Variation, mit der Power, mit dem Ballgefühl – ich wüsste keinen Spieler in der Geschichte des Tennissports, der diese Kombination hat“, sagte der 57-Jährige im Zuge der BOSS OPEN in Stuttgart. Diese Kombination mache Alcaraz jetzt schon zum "besten Spieler aller Zeiten", so Becker.

Alcaraz hatte am Sonntag in einem hochklassigen und dramatischen Roland Garros-Endspiel gegen Jannik Sinner einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg verwandelt und dabei seine beeindruckende Nervenstärke, spielerische Klasse und sein Kämpferherz unter Beweise gestellt. Im vierten Satz konnte der Spanier sogar drei Matchbälle abwehren.

„Er hat immer noch einen siebten Gang“, so Becker über den Weltranglisten-Zweiten. Alcaraz zeige zwar auch schwächere Leistungen, aber "wenn er gefordert wird, wenn er gekitzelt wird, wenn er motiviert wird, dann findet er eine andere Ebene, die kein Spieler auf der Welt hat“, so das Urteil des 57-jährigen, der vor 40 Jahren mit seinem Titel in Wimbledon als 17-Jähriger Tennis-Geschichte geschrieben hatte.

„Er ist für mich ein Genie“, kam die deutsche Tennislegende aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Auf Beckers Grand Slam-Bilanz von insgesamt sechs Titeln fehlt Carlos Alcaraz im zarten Alter von 22 Jahren nur mehr ein einziger Major-Sieg. Es käme nicht allzu überraschend, würde "Carlitos" diesen bereits in wenigen Wochen in Wimbledon holen.