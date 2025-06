1,7 Millionen Zuschauer! ServusTV räumt mit den French Open ab

Tennis boomt! Das haben die vergangen zwei Wochen gezeigt, wenn man sich die Einschaltquoten bei ServusTV ansieht! Vor allem das Endspiel zwischen Alcaraz und Sinner stieß bei den Fans auf besonders großes Interesse.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2025, 12:58 Uhr

Das Duell zwischen jannik Sinner und Carlos Alcaraz stieß bei ServusTV auf sehr großes Interesse.

Im Schnitt verfolgten 400.000 Zuschauer bei ServusTV am vergangenen Sonntag das jetzt schon legendäre Endspiel zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bei den French Open in Paris. Bis zu 28% Marktanteil bescherte das über fünf Stunden dauernde Match dem Sender. Im Gesamtmarktanteil erreichte der Sender aus Salzburg an diesem Tag die Spitze.

Rechnet man alle Übertragungswege zusammen, kommt ServusTV auf stolze 2,3 Millionen Zuseher über die gesamten zwei Wochen. Herausragende 1,7 Millionen Menschen schalteten über die 15 Turniertage ein. Hinzu kommen über 600.000 Zuseher über die Streamingplattform ServusTV On.

Schon am Freitag verfolgten über 200.000 Tennisbegeisterte das Halbfinalduell zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic. Auch das Damenfinale am Samstag konnte mit 127.000 Zuschauern sehre gute Zahlen erreichen. Ebenso waren die Auftritte von Sebastian Ofner und Filip Misolic zu Beginn des Turniers gefragt. Das Duell von Misolic gegen Novak Djokovic stieß mit 121.000 Zuschauenden und einem Marktanteil von bis zu 7,2 Prozent auf großes Interesse.