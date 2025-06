Großes Tennis mit Bitpanda auf der ATP Tour

Die Krypto-Plattform Bitpanda startete in diesem Jahr auf der ATP Tour endgültig durch. In München, Hamburg, Stuttgart, Halle und auf Mallorca erlebten die Tennisfans zusammen mit Bitpanda viele spannende und unvergessliche Momente auf und neben dem Court.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 13:25 Uhr

© Andonis Vassiliadis

Mit einem Co-Sponsoring bei den ATP Turnieren in München, Stuttgart, Halle und auf Mallorca und dem Titelsponsoring in Hamburg schlug Bitpanda in diesem Jahr groß auf. Bei den vier Events in Deutschland war auch Alexander Zverev am Start und repräsentierte als Global Brand Ambassador von Bitpanda die größte europäische Krypto-Plattform. In München gewann die deutsche Nummer eins sogar den Titel und feierte auf dem Center Court gemeinsam mit den Zuschauern eine große Tennisparty.

Am Hamburger Rothenbaum unterstützte Bitpanda das 500er-Turnier erstmals als Titelsponsor und kurzfristig gab auch Alexander Zverev seine Zusage. Für den Titel sollte es nicht reichen. Den sicherte sich bei den Bitpanda Hamburg Open der Italiener Flavio Cobolli, der den größten Erfolg seiner Karriere an der Alster feiern konnte.

Auch bei den Rasenturnieren in Stuttgart und Halle spielte Alexander Zverev um den Titel mit und setzte so auch Bitpanda bestens in Szene. Mit dem Publikum im Rücken und dem Unternehmenslogo auf dem Shirt spielte sich der Weltranglistendritte bis in das Endspiel am Stuttgarter Weissenhof. Dort musste sich Zverev dem US-Amerikaner Taylor Fritz geschlagen geben.

Bitpanda auch auf Mallorca dabei

In der darauffolgenden Woche im westfälischen Halle folgten weitere starke Auftritte. Im Halbfinale war gegen Daniil Medvedev das Turnier für Alexander Zverev beendet. Am Ende sicherte sich Alexander Bublik in einem spannenden Endspiel den Titel beim größten deutschen Rasenturnier. Zuvor bezwang der spätere Turniersieger in der zweiten Runde den Weltranglistenersten und Topfavoriten Jannik Sinner in drei spektakulären Sätzen.

In der dritten Woche der Rasensaison ging es dann von Deutschland auf die beliebte Urlaubsinsel Mallorca. Dort unterstütze Bitpanda die Mallorca Championships, bei denen der Niederländer Tallon Griekspoor triumphierte.