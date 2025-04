Bitpanda und die ATP-Tour gehen mehrjährige Kooperation ein

Bitpanda, Europas führende Crypto-Plattform, ist mit der ATP-Tour eine mehrjährige Partnerschaft eingegangen - und offizieller Partner geworden. Bitpanda wird außerdem offizieller Partner der ATP-500- und ATP-250-Turniere in München, Hamburg, Basel, HalleWestfalen, Stuttgart, Kitzbühel, Mallorca und Genf, beginnend im Jahr 2025.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 11:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Bitpanda Die ATP-Tour und Bitpanda sind ab sofort Partner

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung beim Aufbau von Europas meist vertrauter Investment-Plattform hat Bitpanda auch durchgehend mit führenden Teams und Institutionen der Sport-Industrie gearbeitet. Die Partnerschaft mit der ATP markiert nun einen wahren Meilenstein im Bemühen von Bitpanda, seine Präsenz bei einigen der größten Sportbühnen zu vergrößern, und damit der Marke bei den Millionen Fans, die der ATP-Tour weltweit folgen, Sichtbarkeit zu verschaffen.

Dazu Daniele Sanó, ATP Chief Business Officer: “Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit Bitpanda. Der digitale Marktplatz gewinnt mehr und mehr an Relevanz, und das ist ein Bereich, den wir aktiv untersucht haben. Diese Partnerschaft baut auf der starken Unterstützung von Bitpanda für den Tennissport auf - sowohl von Spielern wie auch von Events. Und bringt frische Energie und neue Ideen, wie wir mit den Fans interagieren können.”

© Bitpanda Alexander Zverev und Dominic Thiem sind Markenbotschafter für Bitpanda

Eric Demuth, CEO und Co-Founder von Bitpanda, legt nach: “Wir kooperieren bereits mit einigen der renommiertesten Tennisstars wie Alexander Zverev, Dominic Thiem und Stan Wawrinka. Und jetzt mit der ATP daran zu arbeiten, die weltweite Popularität von Tennis als eine der beliebtesten am meisten respektierten Sportarten noch weiter zu fördern, ist der nächste Schritt für Bitpanda. Die Anhänger der ATP-Tour stimmt genau mit unserer Zielgruppe überein. Das macht unsere Partnerschaft zum perfekten Fit.”

“Auch wenn es bei Deals wie diesem keine Rolle spielt”, so Demuth weiter. “Ich spiele Tennis, seit ich sieben Jahre alt war. Der Teeanger Eric Demuth würde wahrscheinlich denken, was wir hier machen, ist ziemlich cool. Das ist natürlich keine Benchmark, die eine Rolle spielt - aber ich finde es dennoch ziemlich nett. Tennis hat weltweite Anziehungskraft, begeistert Millionen von fans rund um den Globus. Mit ihrem breiten Spektrum und den starken Zuschauer-Zahlen bietet die ATP-Tour Bitpanda eine einzigartige Möglichkeit die Marken-Sichtbarkeit in einem Publikum, das unserer Zielgruppe entspricht, zu erhöhen.”

Die Nutzer von Bitpanda werden während der Saison Zugang zu exklusiven Vorteilen haben, wie etwa Ticket-Aktion, Meet-and-Greet-Möglichkeiten mit Spielern, und speziellen Inhalten, die mit den Turnieren zusammenhängen.

Die Partnerschaft wird am heutigen 15. April 2025 bei einem gemeinsamen Event während der BMW Open by Bitpanda gestartet.