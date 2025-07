Challenger Hagen: Deutsches Duell zwischen Justin Engel und Daniel Masur zum Auftakt

Die Felder des ATP-Challenger-Turniers in Hagen stehen fest. Ab Sonntag spielen die Profis erstmals auf der Anlage des TC Rot-Weiß Hagen um einen Titel in der Challenger-Kategorie 75.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 19:58 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel startet mit dem rein deutschen Duell gegen Daniel Masur ins Challenger-Turnier von Hagen.

Der im Feld topgesetzte Niederländer Botic van de Zandschulp trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten, der erst am Montagnachmittag feststehen wird. Ein deutsches Duell in der ersten Runde erwartet die Fans zwischen Justin Engel und Daniel Masur, der nach Absage von Rot-Weiß-Spieler Mees Röttgering durch die freigewordene Wildcard in das Hauptfeld rutscht.

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann bekommt es in der ersten Runde mit dem jungen Japaner Jay Dylan Hara Friend zu tun. Ein hartes Los erwartet den deutschen Wildcardteilnehmer Niels McDonald, der vor einigen Wochen den Juniorenwettbewerb in Paris gewinnen konnten. Mit dem Argentinier Facundo Diaz Acosta steht dem 17-Jährigen ein deutlich erfahrenerer Sandplatzspieler gegenüber.

Bereits am Sonntag startet die Qualifikation in der Bredelle. Mit Jamie Mackenzie und Nick Mertgens schlagen zwei junge deutsche Spieler um eine Teilnahme im Hauptfeld auf. Der 17-Jährige Mackenzie trifft um 11 Uhr auf dem Center Courtden Kroaten Luka Mikrut, der als topgesetzter Spieler das Qualifikationsfeld in Hagen anführt. Der Lüdenscheider Mertgens spielt anschließend gegen den Italiener Facundo Juarez.

Hier das Einzel-Tableau aus Hagen