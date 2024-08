US Open 2024: Botic van de Zandschulp schockt Carlos Alcaraz

Botoc van de Zandschulp hat mit einem 6:1, 7:5 und 6:4 gegen Carlos Alcaraz in der zweiten Runde der US Open 2024 für eine der größten Überraschungen der letzten Jahre gesorgt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 05:42 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Donnerstagabend in Flushing Meadows

Ein 1:6 gegen Carlos Alcaraz im ersten Satz, das hat das Publikum im Arthur Ashe Stadium noch als kleinen Betriebsunfall abgetan. Selbst den Break-Rückstand in Durchgang zwei, den Alcaraz umgehend egalisierte, wähnte man wohl nur als kleinen „Bump in the Road“. Als aber Botic van de Zandschulp den zweiten Satz am Donnerstagabend mit 7:5 für sich entscheiden konnte, da setzte dann doch das große Staunen ein.

Zum einen, weil der Niederländer fantastisches Tennis zeigte, den Favoriten mit seinen flachen Schlägen immer wieder unter Druck setzte. Und mit unglaublicher Defensive Alcaraz dazu zwang, oft einen Extra-Ball zu spielen. Oder zu viel zu riskieren.

Dazu kam: Noch nie in seiner jetzt schon brillanten Karriere hatte es Carlos Alcaraz geschafft, einen 0:2-Satzrückstand aufzuholen. Und mit dem Break zum 3:2 im dritten Satz für van de Zandschulp sah es auch nicht danach aus.Immerhin: Alcaraz, der seine jüngsten 15 Matches bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen hatte, gab sich nicht auf. Und glich gleich im sechsten Spiel aus.

Van de Zandschulp pariert das letzte Comeback von Alcaraz

Das Lächeln beim viermaligen Grand-Slam-Champion war zurück. Aber nur kurz. Denn Botic van de Zandschulp holte sich das nächste Break zum 5:4. Und Carlos Alcaraz hatte nicht mehr die Stärke für ein Comeback, begann das letzte Spiel mit zwei einfachen Fehlern. Nach einer Spielzeit von 2:19 Stunden hatte der Au0enseiter drei Matchbälle. Und van de Zandschulp nutzte gleich den ersten. Es war der erste Sieg des Niederländers gegen einen Top-Ten-Gegner bei einem Major. Nächster Gegner wird nun Jack Draper sein.

Daniil Medvedev hatte derweil schon eine Dusche hinter sich gebracht. Eine Siegerdusche. Denn der Russe zog mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Fabian Marozsan im Louis Armstrong Stadium sicher in die dritte Runde ein. Dort geht es am Samstag gegen den Italiener Flavio Cobolli.

Hier das Einzel-Tableau der Männer