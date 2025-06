Jannik Sinner: US-Open-Mixedpartnerin Emma Navarro? "Noch nie gesprochen"

Die US Open überraschten vor einigen Wochen mit einem neuen Mixed-Event - mit den Einzelstars. Jannik Sinner ist hier mit Emma Navarro am Start. Kennen tun die beiden sich allerdings noch nicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 19:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Jannik Sinner

Das verriet der Weltranglisten-Erste vor Turnierbeginn in Wimbledon.

“Sehr unerwartet” sei die Paarung mit Navarro zustandegekommen, verriet Sinner. Denn: “Ich habe sie gestern erstmals getroffen.” Bisher nämlich habe man nie miteinander gesprochen, sich nie geschrieben.

Letztlich hätte das Turnier gewollt, dass beide zusammenspielen. “Weil bestimmte Paarungen bereits fix waren. Die Auswahl war also nicht riesig, aber ich bin sehr froh, mit Emma zu spielen.” Navarro hatte sich in den letzten Jahren in die Weltspitze gespielt und sogar die Top 10 erreicht.

Sinner warnt Navarro: “Nicht sauer werden”

Eine Warnung habe er der US-Amerikanerin allerdings bereits mitgegeben. “Ich habe ihr schon gesagt: Werd nicht sauer auf mich aufgrund meiner sehr guten Volleys", so Sinner mit dem Gespür für Ironie. “Denn im Doppel hab ich so meine Probleme.” Im Doppel ist Sinner aktuell auf Rang 587 notiert, Platz 124 steht hier als beste Leistung in der Statistik. Wohl auch, weil Sinner eben nur selten in der Zweierkombi aufläuft. Navarro als Doppel-Nr. 505 steht nicht viel besser da.

Immerhin hat Sinner mit Coach und Ex-Profi Darren Cahill (ehemals die Nummer 10 im Doppel) einen Volleyexperten an seiner Seite.

Er freue sich dennoch darauf, sagte Sinner, “es ist etwas völlig Neues. Ich glaube, das wird sehr aufregend für die Fans.”

Neben Sinner und Navarro laufen unter anderem Carlos Alcaraz mit Emma Raducanu, Iga Swiatek mit Casper Ruud, Nick Kyrgios mit Naomi Osaka, Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa sowie Alexander Zverev mit Belinda Bencic auf.

US-Open-Mixed-Event: Kritik von den Experten

Sinners Freude über das neue Event teilen allerdings nicht alle - vor allem die Doppel- und Mixed-Experten der Tour, die auf die Einnahmen aus diesen Konkurrenzen angewiesen sind, kritisieren das neue Mixed-Turnier, das nun in der Quali-Woche stattfindet, sehr. Kiki Mladenovic hatte sich dazu öffentlich geäußert, ebenso Laura Siegemund, die 2016 triumphiert hatte und in diesem Jahr nicht im Feld stehen wird.