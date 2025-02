US Open: Mixed schon parallel zur Quali? Taylor Fritz ist dabei!

Bei aller Kritik an der USTA, das gemischte Doppel bereits vor Beginn der Hauptfeld-Matches bei den US Open auszutragen, hat sich ein Mann gefunden, der dies gut findet: Taylor Fritz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.02.2025, 07:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit Coco Gauff hat Taylor Fritz schon einige Mixed-Matches absolviert

Taylor Fritz ist einer derjenigen Spieler, die verhältnismäßig oft im gemischten Doppel zum Zug kommen. Zwar hat man die US-amerikanische Nummer eins bei den Majors in der Regel nur in den Einzel-Wettbewerben verortet. Aber bei den Olympischen Spielen in Roland-Garros wie auch beim United Cup hat sich Fritz in den Dienst des amerikanischen Tennissports gestellt.

Und so wie es aussieht, kann die aktuelle Nummer vier der ATP-Charts auch der Idee etwas abgewinnen, ein bisschen Spaß vor Beginn der US Open 2025 zu haben. Beim nunmehr zusammengedampften Mixed-Wettbewerb, der mit kurzen Sätzen und parallel zum Qualifikationsbetrieb stattfinden soll. Klar: Die meisten Stars der Szene bestreiten in der Woche vor einem Major kein Turnier mehr. Und reisen an die jeweiligen Spielorte schon früher an.

Doppel-Asse nicht begeistert

Was ja wohl auch der Hintergedanke der Veranstalter der US Open war. Dass diese Neuerung (vor allem auch die Verkleinerung des Teilnehmerfeldes auf 16 Paare) vor allem im Bereich der DoppelspielerInnen auf wenig Zuneigung stoßen würde, war aber auch klar.

Genau so sieht es der französischen Veteran Edouard Roger-Vasselin, der sich als Doppel-Experte gleich einmal ausgeschlossen fühlt.

Ellen Perez, als aktuelle Nummer neun der Welt im Doppel durchaus eine gewichtige Stimme, stößt ins selbe Horn. Nur ein wenig ausführlicher und bissiger.

Andererseits hat Perez mit ihrem guten Ranking natürlich die Chance, sich mit einem Spezialisten auf der Männerseite zusammenzutun. Und Taylor Fritz und Co. zu zeigen, wo im Mixed der Hammer hängt.