US Open: Tsitsipas und De Minaur bestätigen Antritt im Mixed-Doppel

Nach Neuerungen bei den diesjährigen US-Open: Gleich zwei der beliebtesten Paare der Tenniswelt bestätigen ihre Teilnahme im Mixed-Doppel. Stefanos Tsitsipas wird mit Freundin Paula Badosa und Alex de Minaur wird mit seiner Verlobten Katie Boulter aufschlagen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.02.2025, 06:52 Uhr

© Getty Images Paula Badosa und Stefanos Tistispas kämpfen dieses Jahr um den Mixed-Doppel-Titel der US Open

Das neue Mixed-Doppel-Format der US Open zieht bereits jetzt Einzelspieler an. So haben De Minaur und Tsitsipas beim aktuell stattfindenden ATP-Tour-500-Event in Dubai verraten, dass sie beim letzten Grand Slam des Jahres auch in der Doppelkonkurrenz antreten werden. Der Australier wird mit seiner (noch) verlobten Katie Boulter ein Team bilden, während sich Tsitsipas mit seiner Freundin Paula Badosa zu "Tsitsidosa" zusammenfinden wird. 2024 gewannen die Beiden bereits für die Trophäe beim Auftakt-Show-Turnier im Arthur Ashe Stadium– wartet dieses Jahr der echte Titel auf Tsitsidosa? Tatsächlich wurde der Erfolg des letzjährigen Show-Doppel-Turniers als einer der Gründe für die völlige Überarbeitung des Mixed-Doppels genannt.

Neues 1-Million-Dollar-Format im Mixed auf Erfolgskurs

Denn wie Anfang Februar bekannt gegeben, findet der Doppelwettbewerb in der “Fan-Woche” statt – eine Woche vor dem eigentlichen Wettbewerb. Gespielt wird zudem nur noch zwei Tage und ein Gewinnsatz umfasst vier statt sechs Spiele. Diese Änderungen sollen die größten Namen des Sports anziehen und dem Mixed-Doppel den Auftritt auf den großen Bühnen ermöglichen. Eine drastische Entscheidung, die mit der Bestätigung der vier genannten Spitzenathleten erste Erfolge aufweisen kann.

„So wie es jetzt vorgeschlagen wird, lockt es definitiv viel mehr Einzelspieler an“, sagte de Minaur bezüglich der Verlegungen der Mixed-Doppel-Konkurrenz und fügte hinzu: „Ich persönlich spiele sehr gerne Mixed-Doppel.“ Ohne die Änderungen hätte der Weltranglistenachte höchstwahrscheinlich nicht teilnehmen können. Für Tsitsipas fiel die Entscheidung, Mixed-Doppel zu spielen, eher aufgrund seiner Freundin Badosa. „Sie ist die Partnerin, mit der ich immer spielen würde. Ich habe keine anderen Optionen oder eine andere Spielerin, mit der ich Mixed-Doppel spielen möchte. Ich ziehe sie immer in Betracht und würde immer mit ihr den Platz teilen wollen“, schwärmte der Grieche über seine spanische Freundin.