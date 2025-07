US Open: Nick Kyrgios und Sebastian Ofner nutzen Protected Ranking

Nick Kyrgios und Sebastian Ofner stehen bei den US Open 2025 dank ihrer Protected Rankings direkt im Hauptfeld.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.07.2025, 14:32 Uhr

© Getty Images Starten in New York: Nick Kyrgios und Sebastian Ofner

Die Organisatoren der US Open haben am Montag die Entry Lists für das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres veröffentlicht. Angeführt wird das Feld bei den Herren von Titelverteidiger Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die auch in New York wieder die Favoritenrolle innehaben werden. Die jüngsten sieben Major-Trophäen gingen allesamt an einen der beiden Spieler des derzeitigen Spitzenduos.

Die ersten 101 Spieler in der Weltrangliste schafften den direkten Sprung ins Hauptfeld. Mit Nick Kyrgios, Sebastian Ofner und Emil Ruusuvuori machten drei Profis von ihrem Protected Ranking Gebrauch, komplettiert wird das 128-köpfige Teilnehmerfeld durch acht Wildcard-Spieler und 16 Qualifikanten. Ob der Österreicher Filip Misolic durch die Qualifikation gehen muss, ist offen. Bei vier Absagen würde der Steirer in den Hauptbewerb rutschen.

Jabeur nicht eingeschrieben

Bei den Frauen liegt der Cut-off bei Position 99, unter anderem nutzen Petra Kvitova und Sorana Cirstea das Protected Ranking. Als Nummer eins wird Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ins Turnier gehen. Nicht auf der Entry List steht unterdessen die ehemalige Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur.

Der Hauptbewerb der US Open findet in diesem Jahr vom 24. August bis 7. September statt. Der Startschuss für die Qualifikation fällt bereits am 18. August, am 19. und 20. August wird die neue Mixed-Konkurrenz über die Bühne gehen.

