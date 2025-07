US Open Mixed: Anisimova und Rune springen ein

Mit Amanda Anisimova und Holger Rune hat sich ein weiteres prominentes Paar gefunden, das bei den US Open im Mixed antreten wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.07.2025, 06:42 Uhr

© Getty Images Holger Rune wird bei den US Open 2025 nun doch im gemischten Doppel antreten

Amanda Anisimova darf heute Nachmittag gegen Iga Swiatek ja noch um ihren ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier spielen, eines steht aber schon fest: Die US-Amerikanerin wird in der WTA-Weltrangliste unter die zehn besten Spielerinnen vordringen. Auf genau welche Position hängt noch vom Ausgang des Wimbledon-Endspiels 2025 an.

Für die Veranstalter der US Open ist das aber gut genug, Anisimova nun auch mit einem Fixplatz im Mixed-Wettbewerb einzuplanen. Und zwar anders Seite von Holger Rune. Dass auch diese beiden keinen gemeinsame Geschichte haben? Geschenkt. Sie können sich ja nicht weniger oft unterhalten haben als etwa Jack Draper und Qinwen Zheng. Deren Gesprächsverlauf startet nämlich erst.

Anisimova und Rune schließen aber auch eine Lücke, die sich offiziell noch gar nicht aufgetan hat. Denn nach ihrer Trennung auf privater Ebene ist zu bezweifeln, dass Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas gemeinsam in New York City antreten. Und Grigor Dimitrov hat gerade erst aus einem Krankenzimmer gegrüßt. Der Bulgare soll bei den US Open mit Aryna Sabalenka spielen. Ob er dafür rechtzeitig fit wird, lässt sich aber noch nicht sagen.