US Open: "Tsitsidosa", Dimitrov - das Mixed-Feld zerbröselt jetzt schon

Wie es aussieht, wird sich das Feld im Mixed bei den US Open 2025 nicht in der vorgesehenen Form präsentieren können.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 11:15 Uhr

© Getty Images "Wir? Gemeinsam im Mixed?"

Wenn man die USTA richtig verstanden hat, dann war die Bekanntgabe der Paarungen für den Mixed-Wettbewerb bei den US Open 2025 eher ein freundlicher Hinweis denn eine verbindliche Teilnehmerliste. Aber die Besetzung konnte sich ja sehen lassen, mit jeweils neun Spielern und Spielerinnen aus den Top Ten (zum Zeitpunkt der Bekanntgabe).

Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass es gröbere Umschichtungen geben wird. Aus mehreren Gründen. Da wäre zum einen mal die „Tsitsidosa“-Situation. Mittlerweile ist ja stadtbekannt, dass sich Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas während des Wimbledon-Turniers (mal wieder) getrennt haben. Daraufhin soll Tsitsipas mit einer Sporttasche (und einem Kissen!) Vor dem Haus von Coach Goran Ivanisevic aufgeschlagen und dort auf der Couch übernachtet haben. Eine spannende Ausgangssituation für einen harmonischen Auftritt Ende August im Billie Jean King National Tennis Center.

Vielleicht wird Siniakova nachnominiert?

Fast sicher ist davon auszugehen, dass es nicht zum Start von Aryna Sabalenka mit Grigor Dimitrov kommen wird. Letzterer wird ja nach seiner Verletzung am Brustmuskel frühestens bei den US Open zurückkehren. Aber eher nicht für ein gemischtes Doppel, das noch dazu in der Woche der Qualifikation ausgetragen wird.

Weiters ist zu bedenken: Das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati wird erst am Montag, den 18. August, gespielt. Ob Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev - oder wer auch immer dort das Endspiel bestreitet - dann einen Tag später schon wieder auf das Feld wollen?

Kompetenten Ersatz gäbe es indes. Wenn man über die persönliche Schiene kommt, dann böten sich Katie Boulter und Alex de Minaur an. Und aus sportlicher Sicht dürfte man ruhig Katerina Siniakova einladen, die gestern mit Sam Verbeek das Mixed in Wimbledon gewonnen hat. Vielleicht gemeinsam mit Tomas Machac. Mit dem gab es auch den ein oder anderen „Tsitsidosa“-Moment - aber die beiden haben nach ihrer Trennung im privaten immerhin die Goldmedaille im Mixed in Paris 2025 geholt.