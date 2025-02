US Open: Mixed-Turnier wird komplett umgekrempelt

Der US-amerikanische Tennisverband (USTA) hat weitreichende Änderungen für das Mixed-Turnier der US Open bekanntgegeben. Demnach wird der Wettbewerb in diesem Jahr erstmals an nur zwei Tagen ausgespielt werden - und das in der Woche vor dem eigentlichen Turnierbeginn.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 09:59 Uhr

Laut Mitteilung der USTA sind der 19. und 20. August für die Mixed-Partien vorgesehen, die damit in die sogenannte "Fan Week" fallen. Diese war bisher lediglich für die Einzel-Qualifikation und diverse Show-Events reserviert, während das Mixed parallel zum Hauptturnier stattgefunden hatte. Durch die Verlegung können auch die gemischten Doppel-Teams in den großen Arenen, dem Arthur Ashe Stadium und dem Louis Armstrong Stadium, antreten.

"Wir werden das gemischte Doppel auf die Hauptbühne bringen und mehr Fans weltweit die Möglichkeit geben ihren Stars im Kampf um diesen Grand-Slam-Titel zuzuschauen", begründet USTA-CEO Lew Sherr die Veränderungen.

Dazu wurden für den Wettbewerb höhere Preisgelder eingeführt. Die exakte Aufschlüsselung steht zwar noch nicht fest, sicher ist aber, dass das Gewinner-Duo mit einer Million Dollar entlohnt wird. Zum Vergleich: Bisher waren lediglich 200.000 Dollar als Siegprämie vorgesehen.

Das Teilnehmerfeld wird außerdem von 32 auf 16 Teams reduziert. Ebenfalls geändert wird die Dauer der Matches, ein Satz wird lediglich bis vier gespielt - bei einem 4:4 kommt es zum Tiebreak. Ausnahme ist das Finale, wo herkömmliche Sätze gespielt werden.

Der Streckung der Turnierdauer dürften auch finanzielle Motive zugrunde liegen. Für die Zuschauer war bisher der Eintritt zur "Fan Week" grundsätzlich kostenlos, für die Mixed-Matches werden nun jedoch kostenpflichtige Tickets verkauft.