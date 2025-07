US Open: Grigor Dimitrov muss das Major-Event 2025 verletzt absagen

Der Bulgare Grigor Dimitrov verpasst das Turnier in New York wegen einer Brustmuskelverletzung – und damit endet eine beeindruckende Grand-Slam-Serie nach 58 Teilnahmen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.07.2025, 16:25 Uhr

Grigor Dimitrov wird nicht bei den US Open 2025 an den Start gehen. Das bestätigte sein Manager Georgi Stoimenow gegenüber der bulgarischen Online-Plattform TennisKafe.

Der Grund: Der Bulgare erholt sich noch immer von der Brustmuskelverletzung (pectoralis major), die er sich in Wimbledon zugezogen hat. Ursprünglich bestand die Hoffnung, dass der 34-Jährige rechtzeitig fit wird – doch inzwischen ist klar: Dimitrov wird für das Turnier in New York nicht rechtzeitig bei 100 Prozent sein. Damit verpasst er das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, bei dem er 2024 noch das Viertelfinale erreicht hatte.

Ein Comeback wird nun für Ende September in China anvisiert. Dimitrovs Gesundheitszustand wird bis dahin laufend medizinisch überwacht.

Die Absage an Flushing Meadows bedeutet auch das Ende einer beeindruckenden Serie: Seit den Australian Open 2011 hatte Dimitrov kein einziges Grand-Slam-Turnier verpasst. Mit 58 aufeinanderfolgenden Major-Teilnahmen hielt er die längste aktive Serie im Herrentennis – und bleibt damit auf ewig in den Statistikbüchern.