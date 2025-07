ATP Umag: Darderi besiegt im Finale Taberner zum Titel-Double

Mit einer dominierenden Leistung bei regnerischen Bedingungen besiegte Luciano Darderi im Finale des ATP-250-Turniers in Umag den Spanier Carlos Taberner in zwei Sätzen, feierte damit nach dem Triumph in Bastad in der Vorwoche seinen zweiten ATP-Titelgewinn in Folge und bleibt damit auch in seinem vierten Endspiel auf ATP-Ebene ungeschlagen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 22:21 Uhr

© Getty Images Nach dem Titel in Bastad legte Luciano Darderin in der Folgewoche in Umag nach.

Mit einer Teilnahme von Luciano Darderi im Endspiel des ATP-250-Turniers in Umag durfte durchaus gerechnet werden. Nicht nur, dass der Italiener an Position 2 gesetzt war, reiste er auch mit dem Titelgewinn von Bastad nach Istrien. Überraschend kam hingegen die Finalteilnahme des ungesetzten Spaniers Carlos Taberner daher, der den topgesetzten Francisco Cerundolo in dessen Auftakt-Match bezwingen konnte und somit die Gunst des offenen Draws bestens nutzte.

Während der 27-jährige Taberner zu Beginn der Partie seine Aufschläge mit seinem sicheren Spiel noch halten konnte, übernahm der 23-jährige Darderi mit seinen druckvollen Grundschlägen und seinen eingestreuten Stopp-Bällen immer mehr die Initiative. Nach dem Break zum 4:2 vor einer kurzen Regenpause, besiegelt mit einem Vorhand-Winner, spielte der Italiener den Satz anschließend sicher nach Hause und beendete diesen mit einem cleveren Stopp-Ball.

Bei weiter anhaltendem Regen blieb Darderi auch im zweiten Satz weiter am Drücker und nutzte im fünften Spiel seine zweite Break-Möglichkeit. Von da an war der Bundesliga-Spieler des TC Großhesselohe nicht mehr zu stoppen und nahm seinem Kontrahenten zum Abschluss noch einmal den Aufschlag zum 6:3, 6:3-Erfolg nach 79 Minuten ab.

Mit Titelgewinn in Umag feiert Darderi seinen insgesamt vierten ATP-Titel und den bereits dritten in der laufenden Saison. Im ATP-Ranking wird es um knapp 10 Ränge auf einen Platz um 35 hoch gehen. Für Taberner bedeutet der Einzug in sein erstes ATP-Finale einen Sprung in der Weltrangliste um knapp 25 Plätze auf eine Position um 85.