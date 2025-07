ATP Bastad: Dritter Titel! Luciano Darderi bleibt in Endspielen makellos

Luciano Darderi hat beim ATP-250-Turnier in Bastad durch einen Dreisatzerfolg über Jesper de Jong seinen dritten Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 18:54 Uhr

© Getty Images Luciano Darderi triumphierte in Bastad

Luciano Darderi hat am Sonntag seinen dritten Titel geholt und damit auch sein drittes Endspiel auf der ATP-Tour gewonnen. Der Welranglisten-55. aus Italien, der im vergangenen Herbst in Wien die Karriere von Dominic Thiem beendet hatte, gewann am Sonntag im Finale von Bastad gegen den Niederländer Jesper de Jong mit 6:4, 3:6 und 6:3.

“Es ist großartig. Heute war ich von Anfang an wirklich nervös, sogar schon letzte Nacht”, meinte Darderi nach dem Match. Seinen ersten Titel hatte der heute 23-Jährige vor einem Jahr in Cordoba geholt, in der laufenden Saison gewann er bereits das Turnier in Marrakesch.

Nach seinem Turniersieg wird Darderi in der kommenden Woche in die Top 50 zurückkehren. Finalgegner de Jong, der in Bastad sein erstes Finale erreichte, darf sich sogar über ein neues Karrierehoch freuen. Der 25-Jährige wird am Montag in der Weltrangliste auf Position 83 liegen.

Das Einzel-Tableau in Bastad