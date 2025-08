Mit 100 Jahren auf dem Tennisplatz: "Kein Alterslimit für Sport"

Tennis kennt kein Alterslimit. Der Chilene Tito Zerene, der auch noch mit 100 Jahren auf dem Tennisplatz beim spielen zu bewundern ist, beweist das eindrucksvoll.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 21:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sport kennt kein Alterslimit

Es ist ja bereits länger bekannt, dass Tennis die Lebenserwartung um 9,7 Jahre erhöhen kann. Zusammen mit der Liebe zum Sport und einer beeindruckenden Motivation ist Miguel Alberto Zerené Báez – der von allen Tito genannt wird – der lebende Beweis dafür und sportübergreifendes Vorbild.

https://youtube.com/shorts/NUuck22IuzE?si=xk-6TjUgWtoj5dSX

Der am 12. Oktober 1924 geborene Chilene fand mit 18 Jahren die Begeisterung für den Tennissport – die ihn seitdem auch nicht wieder verlassen hat. In seinem Tennisclub Tenis Internacional erreichte er schnell einen Legenden-Staus und war schon im Erwachsenenalter dafür bekannt, deutlich jüngere Spieler zu schlagen.

Ein Inspiration für alle Generationen

2022, Im Alter von 98 Jahren nahm er an den Tennismeisterschaften in den USA teil. Als ältester Teilnehmer des Turniers erreichte er den dritten Platz in der über 90-Jährigen. Als Grund seiner Teilnahme gab Tito an sich „in Topform“ zu fühlen. 5 Jahre nach seinem beeindruckenden Sieg habe er keine Turnieransprüche mehr: „Ich habe kein Ziel mehr. Ich will einfach weiterleben und auf mich achten“, so in einem Interview mit 65YMÁS. Aden Schläger beiseitezulegen, kommt für den 100-Jährigen aber keinesfalls in Frage: „Ich will nicht mit Tennis aufhören – und auch nicht mit dem Sport.“

„Tennis ist ein Sport mit geringem Verletzungsrisiko, deshalb kann ich ohne Probleme weiterspielen. Ich hatte das Glück, immer gesund gewesen zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, jemals krank im Bett gelegen zu haben – nicht einmal mit einer Erkältung“, erzählt er. Auf seine Gesundheit habe er schon immer besonders geachtet.

Mit 100: Tennisspieler und Social Media Star

Auch auf den Sozialen Medien ist Tito zu finden. Dort teilt er seine Trainingseinheiten in seiner geliebten Sportart die er so und zeigt sich stets „dankbar für das Leben, für die Menschen, die mich umgeben, und für die bedingungslose Zuneigung, die mir entgegengebracht wird“. Tausende von Followern schauen ihm begeistert zu.

https://www.instagram.com/reel/Cr4KihrJDkg/?utm_source=ig_web_copy_link

Ein Turnier zu Ehren und eine unermüdliche Leidenschaft

Tito betont außerdem, wie wichtig es sei, schon früh mit Sport anzufangen – am besten mit Tennis, denn dieser Sport sei „fürs ganze Leben“ geeignet. Seine Geschichte ist eine echte Inspiration. Kürzlich wurde sogar ein Turnier zu seinen Ehren ausgetragen. Seine Liebe zur Familie und zum Tennis – das, so sagt er, habe ihm ein langes Leben geschenkt. Sein Appell an die junge Generation: „Fangt schon als Kinder mit dem Sport an. Es gibt immer Zeit, sich zu bewegen.“ Seine bewegende Geschichte inspiriert auf der ganzen Welt und erinnert: „Für Sport gibt es kein Alterslimit.“