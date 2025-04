Der gesündeste Sport der Welt? Darum schwören Experten auf Tennis

Allein in Deutschland spielen über 1,4 Millionen Menschen Tennis. In Österreich sind rund 200.000 Spieler in Vereinen gemeldet. Und die Schweiz verzeichnet ganze 3.000 über das Land verteilte Courts. Der gelbe Ball verbindet dabei Generationen und Geschlechter, verbessert die Reaktionsfähigkeit und stärkt sowohl die Ausdauer als auch die Kraft. Die gesundheitlichen Vorteile, die sich für Körper und Geist daraus ergeben, sind bemerkenswert.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 12:46 Uhr

Warum Tennis so gesund ist

Längere Lebenserwartung durch Tennis

Eine US-Studie liefert die konkreten Daten dazu. Die 1975 initiierte Copenhagen City Heart Study verfolgte die sportlichen Aktivitäten von insgesamt 8577 Teilnehmenden aus Dänemark über einen Zeitraum von 26 Jahren (von 1991 bis 2017). Dabei stellte sich heraus, dass Tennisspieler eine signifikant erhöhte Lebenserwartung aufwiesen. Regelmäßige Aktivität auf dem Court kann das Leben um ganze 9,7 Jahre verlängern. Trendsportarten wie Fußball oder Joggen rangieren mit 4,7 und 3,2 Jahren zusätzlicher Lebenserwartung weit dahinter.

Ganzkörpertraining für optimale Fitness

Die gesundheitlichen Aspekte bzw. die erhöhte Lebenserwartung korreliert dabei nicht mit der Anzahl der auf dem Platz verbrachten Stunden. Der positive Effekt ergibt sich vielmehr aus der Vielfältigkeit der Sportart. Tennis bietet in seiner Ganzheitlichkeit kein gleichförmiges Training, sondern vereint die Ansätze verschiedener Sportarten und trainiert dadurch verschiedene Muskelgruppen gleichzeitig. Beweglichkeit und Koordination werden so nachhaltig verbessert.

Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems

Durch die intensive körperliche Aktivität beim Tennis wird das Herz-Kreislauf-System effektiv trainiert. Tennisspieler weisen in der Regel ein größeres Herzvolumen und einen geringeren Körperfettanteil auf, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Bluthochdruck) reduziert. Bei einem einstündigen Tennismatch werden zudem je nach Intensität zwischen 400 und 600 Kalorien verbrannt. Dies fördert den Fettabbau und regt das körpereigene Immunsystem an.

Mentale Gesundheit und Stressabbau

Neben den physischen Vorteilen können sich schon zwei Stunden Tennis pro Woche positiv auf die mentale Verfassung auswirken. Tennis erfordert nicht nur Konzentration und strategisches Denken, sondern auch mentale Stärke und emotionale Kontrolle. Entscheidungen müssen oft in Sekundenschnelle getroffen und Punkte fast schon intuitiv gespielt werden. Dies schärft die kognitiven Fähigkeiten und sorgt für eine mentale Resilienz, die sich auch im Alltag bemerkbar macht. Keinesfalls zu unterschätzen ist zudem die Rolle der sozialen Interaktion auf dem Platz. Menschen sind soziale Wesen, die Energie aus menschlichem Umgang ziehen und auf diese Weise inneren Stress abbauen.

Fazit

Tennis kombiniert körperliche Aktivität mit sozialer Interaktion und mentaler Herausforderung. Die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile – von der Steigerung der Lebenserwartung bis hin zur Förderung der mentalen Gesundheit – machen Tennis daher zu einer empfehlenswerten Sportart für ein gesundes und erfülltes Leben.

Bonus: Als Nicht-Kontaktsportart beinhaltet Tennis im Vergleich zu vielen anderen Sportarten ein geringes Verletzungsrisiko. Gerade auf Sand werden außerdem auch die Gelenke geschont. Das Einzige, worauf man beim Spiel im Freien stets achten muss, ist ein guter Sonnen- und UV-Schutz für Kopf und Haut.