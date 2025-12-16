Donald Trump Jr. kommentiert Attentäter-Vergleich mit Novak Djokovic

Das Attentat am bekannten Bondi-Beach in Sydney sorgte weltweit für Entsetzen. Umso heftiger nun der Kommentar von Donald Trump Jr., mit dem er die Kritik eines rechtspopulistischen Verschwörungstheoretikers an der australischen Regierung in Form eines geschmacklosen Vergleichs zwischen Novak Djokovic und einem der Attentäter durch Teilen von dessen Tweet untermauerte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.12.2025, 16:11 Uhr

© Getty Images Im Januar 2022 wurde Novak Djokovic in Australien aufgrund einer fehlenden Covid-Impfung nach wenigen Trainingseinheiten des Landes verwiesen.

Hohe Wellen schlugen die Ereignisse um die gescheiterte Einreise von Novak Djokovic zu den Australian Open 2022, als der 38-Jährige aufgrund einer fehlenden Covid-Impfung nach Festsetzung und Gerichtsurteilen letztlich des Landes verwiesen wurde. Auch zahlreiche Verschwörungstheorien um den Rekord-Grand-Slam-Champion machten weltweit die Runde. Im Herbst wurde das Einreiseverbot der australischen Behörden wieder aufgehoben, wodurch der Weg zum Titelgewinn 2023 für den Serben frei war.

Dennoch dürfte es Novak Djokovic erschreckt aufstoßen haben, für welch makaberen Vergleich das Vorgehen der australischen Regierung ihm gegenüber herhalten musste. In einem Tweet beim Kurznachrichtendienst X veröffentlichte der rechte Verschwörungstheoretiker Phillip Buchanan unter seinem Alias „Catturd“ ein Bild von Novak Djokovic und dem jüngeren Attentäter vom Bondi-Beach mit der Überschrift: „Einer dieser beiden Männer wurde aus Australien verbannt.“

Diesen Post nahm Donald Trump Jr. zum Anlass, diese Meinung zu teilen und seine Kritik an der australischen Regierung mit den Worten „Großartiger Tweet. So traurig. So wahr.“ zu untermauern. Auch in anderen Bereichen im Sport polarisierte der US-Amerikaner bereits öffentlich. So unterstützt der Unternehmer als Geldgeber die umstrittenen „Enhanced Games“ 2026 in Las Vegas, bei denen Doping zur Erzielung von Weltrekorden ausdrücklich erwünscht ist.