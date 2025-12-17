World Tennis League: Svitolina avanciert zur Matchwinnerin

Zum Auftakt der World Tennis League in Bangalore führte Elina Svitolina die Hawks mit einem doppelten Erfolg im Ukraine-Duell gegen Marta Kostyuk zum 25:21-Erfolg gegen die Kites, während Gael Monfils mit einem Sieg gegen Daniil Medvedev den 18:16-Erfolg der Eagles gegen die Falcons perfekt machte.

Nach drei Ausgaben im mittleren Osten in Abu Dhabi und Dubai wanderte das Exhibition-Event der World Tennis League nach Indien weiter, wo weiterhin vier Teams vom 17. bis 20. Dezember im SM Krishna Tennis Stadium in Bangalore um den Titel wetteifern.

Zum Auftakt der Gruppenphase trafen die Hawks auf die Maverick Kites. Nachdem seitens der Kites eigentlich der Australier Nick Kyrgios im Einzel erwartet wurde, musst dieser durch den Inder Dhakshineswar Suresh ersetzt werden, der dem kanadischen Davis-Cup-Sieger Denis Shapovalov einen großen Kampf lieferte, sich aber mit 5:7 geschlagen geben musste. Im Dameneinzel kam es zum ersten ukrainischen Duell des Tages, in dem sich Elena Svitolina ebenfalls mit 7:5 gegen Marta Kostyuk zugunsten der Hawks behaupten konnte. Nachdem Kyrgios im Doppel mit seinem indischen Partner Suresh gegen Shapovalov/Bhambri der erste Sieg für sein Team gelang, besiegelte Svitolina an der Seite der Inderin Rajeshwaran gegen Kostyuk/Raina den 25:21-Teamerfolg für die Hawks.

Ausgeglichen verliefen die Einzel in der Begegnung zwischen den Eagles und den Falcons. Während sich Paula Badosa aus Spanien in Diensten der Eagles der Polin Magda Linette mit 4:6 beugen musste, besiegte ihr Team-Kollege Gael Monfils aus Frankreich mit einem 6:3 den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev. Zwar revanchierte sich der Russe an der Seite der indischen Doppellegende Rohan Bopanna im Herren-Doppel mit 6:2 an Monfils/Nagal, konnte aber die finale 16:18-Niederlage der Falcons durch den deutlichen 6:1-Mixed-Erfolg von Badosa/Nagal gegen Linette/Bopanna nicht mehr verhindern.

Fortgesetzt wird die World Tennis League in Bangalore in den nächsten beiden Tagen mit den restlichen Gruppenspielen, ehe die beiden bestplatzierten Teams am 20.12. im Finale aufeinandertreffen werden.