Ashleigh Barty in Queensland Sport Hall of Fame aufgenommen

Ashleigh Barty, dreifache Grand-Slam-Siegerin und frühere Nummer 1 der Welt, wurde in Queensland in die Sport Hall of Fame aufgenommen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 29.11.2025, 19:36 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Ashleigh Barty feierte im Tennis große Erfolge. Unter anderem gewann sie drei Grand-Slam-Titel: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021, Australian Open 2022 (als erste Lokalmatadorin seit 44 Jahren!). Nur Wochen nach ihrem historischen Triumph in Melbourne erklärte sie ihren Rücktritt, damals als klare Nummer 1 der Welt. 121 Wochen stand sie insgesamt an der Spitze, 114 davon am Stück – die viertlängste Serie der WTA-Geschichte. „Ich bin ausgebrannt“, sagte sie damals offen. Es war der seltene Moment, in dem sich eine Sportlerin am Höhepunkt ihrer Karriere gegen diese entschied.

Bartys ungewöhnlicher Weg nach oben

Bartys Laufbahn verlief keineswegs geradlinig. Als Kind in Ipswich begann sie mit vier Jahren unter Coach Jim Joyce und zeigte sich früh erfolgreich und früh überfordert. 2013 erreichte sie drei Grand-Slam-Doppelfinale und holte ihre ersten WTA-Titel, doch mit 17 wurde der Druck zu groß. Barty pausierte, begann bei Western Suburbs mit Cricket und lebte erstmals das Leben einer „normalen Teenagerin“. Zwei Jahre später kehrte sie auf die WTA-Tour zurück und stieg in atemberaubendem Tempo zur komplettesten Spielerin ihrer Generation auf.

15 Titel, drei Majors

Nach ihrem Comeback 2016 gewann sie die WTA Finals 2019, drei WTA-1000-Turniere und insgesamt 15 Titel. Noch wichtiger: Sie war die zuverlässige, vielseitige, unaufgeregte Antithese zum High-Drama-Tennis der damaligen restlichen Weltspitze. Als sie 2022 aufhörte, tat sie es mit derselben Klarheit, die ihre Karriere geprägt hatte. Einer der Gründe für ihren Rückzug war ihr Wunsch nach einem Familienleben. Kurz nach ihrer Hochzeit mit Golfer Garry Kissick 2022 kam Sohn Hayden zur Welt, 2025 Tochter Jordan.

Ein Platz unter den Größten

Queensland feiert die lokale Heldin gebührend Erst zu Jahresbeginn wurde der „Queensland Tennis Ace Ash Barty“-Park eröffnet, dessen Wege aus der Vogelperspektive einen riesigen Tennisball formen. Nun wurde sie außerdem in die Queensland Sport Hall of Fame aufgenommen. Damit steht Barty nun in einer Reihe mit Olympiasiegern wie Kieren Perkins und Susie O’Neill sowie Rugby-Legende Wally Lewis. Auf Social Media schrieb sie: „Eine unglaubliche Feier des Sports in Queensland.“

Und wie so oft überzeugte Barty bei der Aufnahme in die Sport Hall of Fame mit ihrer unaufgeregten Persönlichkeit und ihrer Bescheidenheit. Ihren Platz hat sie sich so oder so redlich verdient.