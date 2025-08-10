"Eine Schande!": Djokovic von serbischen Medien wüst beschimpft

Novak Djokovic ist sportliches Aushängeschild und bekanntester Spross seines Heimatlandes Serbien. Im Moment hat sich die dortige Boulevardpresse allerdings auf den 38-Jährigen eingeschossen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 13:07 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic liebäugelt offenbar mit einem Umzug nach Athen.

Der Hintergrund: Djokovic unterstützt die seit Monaten andauernden Studentenproteste in seiner Heimat. Die massiven Demonstrationen hatten im November des Vorjahres begonnen. Auslöser war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Schnell wurden Korruptionsverdachte rund um Präsident Aleksandar Vucic laut.

Djokovic solidarisierte sich sich rasch mit den Demonstranten und widmete ihnen sogar Matchsiege. Während eines Basketballspiels in Belgrad trug Serbiens Olympiasieger von 2024 einen Pullover mit der Aufschrift „Students are Champions.“ Das kommt bei regierungsnahen Medien naturgemäß nicht allzu gut an.

Umzug nach Athen?

Das Boulevardblatt "Informer", wichtigstes Sprachrohr von Präsident Vučić, bezeichnete den 24-fachen Grand-Slam-Champion als "Schande". Angesichts der hohen Beliebtheitswerte von Djokovic bewegt sich Serbiens Präsident auf dünnem Eis. „Er kann so viel gegen mich sagen, wie er will, die politischen Gegner unterstützen, aber etwas Schlechtes über ihn zu sagen, wäre dumm und töricht“, ließ Vučić wissen.

Derzeit wird sogar gemutmaßt, dass Djokovic mit einer Flucht aus seiner Heimat liebäugelt. Besonders Athen habe es dem 38-Jährigen angetan, so die Gerüchte. Zusätzliches Öl ins Feuer goss ein Treffen mit Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis.

Djokovic hält sich derzeit in der griechischen Hauptstadt auf, um sich auf die anstehenden US Open vorzubereiten.